Silber: Interessante Ausgangslage

Silber konnte sich in den Vorwochen zunächst in einer Seitwärtsbewegung stabilisieren. Nach einem knappen Rückfall unter die 22,10 USD gelang dann wieder der Anstieg bis zum mittelfristigen Abwärtstrend. Darunter drehte der Kursverlauf an den Vortagen ab, kann das erhöhte Niveau aber aktuell halten.Zeigen sich Anschlusskäufe, welche über den bei 24,20 USD liegenden Abwärtstrend klar hinausführen, wäre ein größeres Kaufsignal möglich. Potenzial dürfte sich dann in Richtung der 25,26 USD und später bis 26,21 USD bieten. Alternativ wird es unterhalb der 22,00 USD schnell bärischer, da sich dann der Bruch des längerfristigen Aufwärtstrends durchsetzen sollte.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)