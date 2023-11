Mark Skousen: Nur so kann Gold sich über 2.000 US-Dollar halten

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Netork kürzlich mit Mark Skousen über die Situation am Goldmarkt.Der US-Ökonom empfiehlt Anlegern, ihre Portfolios zu diversifizieren und dabei auch Gold und Silber einzubeziehen. Allerdings brauche das gelbe Metall einen schwachen US-Dollar, um die Marke von 2.000 US-Dollar pro Unze zu durchbrechen und dort zu bleiben: "Ich glaube, dass Gold nur dann die Marke von 2.000 US-Dollar durchbrechen und sich darüber halten kann, wenn der Dollar schwach wird. Und der Dollar wird erst dann schwach werden, wenn die Zinsen wieder sinken – das wird den Dollar zu Fall bringen."Auf die Frage, was die US-Notenbank dazu veranlassen könnte, ihren Kurs zu ändern und die Zinsen wieder auf ein niedrigeres Niveau zu senken, verweist Skousen auf das Potenzial einer Schuldenkrise in den Schwellenländern: "Der Dollar ist so stark, und die meisten Schulden der Schwellenländer sind zum Beispiel in US-Dollar, und sie zahlen sehr hohe Zinsen. Sie werden nicht in der Lage sein, diese zu tilgen. Ich glaube also, dass es zu einer Schuldenkrise in den Schwellenländern kommen wird. Wenn das passiert, wird die Fed die Zinssätze senken, wahrscheinlich ziemlich stark, weil sie eine Ausweitung fürchtet."Weiter erklärt er: "Die USA sind nicht in der Position, eine größere Rezession zu verkraften, denn das würde bedeuten, dass sich das Defizit noch mehr aufbläht – die Staatsverschuldung würde aus dem Ruder laufen. Die Fed will das also nicht, aber sie könnte sie trotzdem bekommen".Mit Blick auf den Rest der Welt äußert Skousen Sorgen in Bezug auf die globale Instabilität. "Wir haben jetzt zwei große Kriege hinter uns. Es könnte einen dritten mit China und Taiwan geben. Die Ausbreitung eines Weltkriegs könnte ein ernsthafter Destabilisierungsfaktor für die Wirtschaft sein. Das ist wiederum sehr positiv für Gold und Rüstungsaktien und dergleichen ... aber wir müssen wachsam sein."© Redaktion GoldSeiten.de