Zeit für den Squeeze

Als ich zum ersten Mal beschloss, den Newsletter im Januar 2020 zu starten, stand ich vor der Aufgabe, nicht nur ein Hauptthema für die jährliche 2020-Prognoseausgabe zu finden, sondern auch ein Thema für den Artikel selbst. Ich spielte mit dem Gedanken, einen Artikel zu verfassen, der sich ganz auf Gold und Silber konzentriert und in dem es um die Übel der Gaunereien der Goldbanken und die Einmischung der Regierungen geht.Ich erwog die Idee, eine Publikation nur für Gold- und Silberaktien herauszugeben, die den Anlegern jede Woche umsetzbare Ideen liefern würde. Dann erinnerte ich mich an eine Passage aus Ayn Rands Atlas Shrugged, in der sich der chilenische Kupfermagnat Francisco d'Anconia mit dem amerikanischen Stahlboss Henry Rearden unterhält und sagt:"Wann immer Zerstörer unter den Menschen auftauchen, beginnen sie mit der Zerstörung des Geldes, denn Geld ist der Schutz der Menschen und die Grundlage einer moralischen Existenz. Die Zerstörer beschlagnahmen das Gold und überlassen seinen Besitzern einen Haufen gefälschtes Papier. Das tötet alle objektiven Maßstäbe und liefert die Menschen in die Willkür eines willkürlichen Wertesetzers aus.Gold war ein objektiver Wert, ein Äquivalent des produzierten Reichtums. Papier ist eine Hypothek auf Reichtum, den es nicht gibt, unterlegt mit einer Waffe, die auf diejenigen gerichtet ist, die es produzieren sollen. Papier ist ein Scheck, der von legalen Plünderern auf ein Konto gezogen wird, das ihnen nicht gehört: auf die Tugend der Opfer. Wartet auf den Tag, an dem er mit dem Vermerk "Konto überzogen" versehen wird."Sie werden mir die Länge dieses Monologs verzeihen, aber dieses 1.000-seitige Meisterwerk ist voller mehrseitiger Reden, und diese waren es, die meine Absichten für das GGMA-Beratungsblatt geprägt haben. Ich betitelte die einleitende Ausgabe "2020 - Neues Jahrzehnt, alte Täuschungen" und fuhr fort zu erklären, warum Gold nur dann seinen richtigen Wert in US-Dollar finden wird, wenn die USA beschließen, es neu zu bewerten.Dutzende meiner Kollegen, die sich mit Edelmetallen befassen, erzählen uns ständig, wie die physische Abnahme die Betrugsmaschine des Papiermarktes schließlich lahmlegen und die Bullionbanken in einen Short-Covering-Rausch versetzen wird, so dass Gold und Silber in die Höhe schießen und Aktien und Anleihen abstürzen werden.Diese Denkweise hat sich als falsch erwiesen. Ein Jahr später, im Jahr 2021, habe ich eine weitere Prognose mit dem Titel "2021 - Finanzielle Navigation in unbekannten Gewässern" veröffentlicht und erneut auf die wachsende Schuldenbombe verwiesen, die durch die weltweiten Reaktionen auf die Pandemie und die Abschaltung des Handels entstanden ist.Im Jahr 2022 lautete der Titel "Marktfantasie trifft auf Schuldenrealität" und in diesem Jahr "2023 - Staatsschulden; Silber; Navigieren der Post-Blasen-Katastrophe", wobei ich in beiden Jahren erneut feststellte, dass die Explosion der Staatsverschuldung auf der ganzen Welt zu einem plötzlichen Bedarf an Sicherheiten führen würde - dass eine erhöhte Besteuerung während einer globalen Wirtschaftskontraktion niemals funktionieren würde, so dass die einzigen greifbaren Sicherheiten die Goldbestände der Zentralbanken wären. Nun, meine Damen und Herren, genau an diesem Punkt befinden wir uns in der Dämmerung des Jahres 2023.Die gigantische Verschuldung der "Plünderer" auf der ganzen Welt hat es den Anhängern des Papierreichtums ermöglicht, die Währungen aller Länder der Erde zu entwerten, allen voran natürlich das größte Schuldnerland in dieser Gruppe, die Vereinigten Staaten.Es ist zwar nicht überraschend, dass der Weltpolizist jährliche Ausgaben hat, die sich bis zum Jupiter erstrecken, um eine wahrhaft verheerende Kriegsmaschinerie von unvorstellbarer zerstörerischer Kraft und Einflussnahme zu unterstützen, aber sie haben "Geld ausgegeben, das sie erst noch verdienen müssen" (Danke, Thomas Jefferson), und zwar schon zu lange und zu dreist, und sehen sich nun mit den Anfängen einer Schuldnerrevolte konfrontiert, da die Anleiheauktionen angesichts der mageren Renditen, die angesichts des neu wahrgenommenen Risikos angeboten werden, einen "Pushback" erfahren.Im Alltag kommt es vor, dass Kreditnehmer, die ihre Zahlungskapazität überschreiten, eine Sicherheitsleistung verlangen, d. h. der Kreditgeber verlangt eine zusätzliche Sicherheit für das gezahlte Geld. Der Kreditgeber muss etwas anderes als ein "Zahlungsversprechen" als Sicherheit für die Erfüllung seiner Verpflichtung hinterlegen. Im globalen Finanzwesen gibt es jedoch keine Instanz, die die Befugnis oder die Bereitschaft hat, dem US-Finanzministerium mitzuteilen, dass sie die Anleihekäufe zurückhält, bis die Regierung eine zusätzliche Sicherheit stellt. Leider hat die Regierung nur zwei Quellen für "zusätzliche Sicherheiten", und das sind entweder Steuern oder Gold.In einem anderen Kontext ausgedrückt, sagen viele der Goldberatungsdienste, dass es entweder "Reflationierung oder Zahlungsunfähigkeit" heißt, als die Dualität der Alternativen, vor denen die Machthaber stehen. Andere meinen, man habe die Wahl zwischen einer kollabierenden Wirtschaft und einem kollabierenden Aktienmarkt oder einem kollabierenden US-Dollar, der den Wendepunkt für die US-Anleihemärkte darstellt. Wenn sie die Zinssätze anheben, um das zusätzliche Risiko zu rechtfertigen, kanalisieren sie die Banken und ihre Kreditvergabe. Wenn sie sich dafür entscheiden, Geld zu drucken, um das Defizit zu decken, werden sie die Währung zertrümmern.Damit bleibt nur noch ein Vermögenswert übrig, der von den Zentralbanken gehalten wird und der das zusätzliche Risiko des Haltens von US-Papieren in einer zunehmend volatilen Welt der festverzinslichen Wertpapiere ausgleichen kann - Gold. Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass ich erstaunt bin, wie lange es gedauert hat, bis Anleihekäufer (Kreditgeber) auf der ganzen Welt das Offensichtliche erkannt haben - dass die US-Regierung im Grunde genommen pleite ist -, aber trotz der Rally der Anleihe- und Aktienkurse seit Ende Oktober ist diese getretene Dose nun ein Amboss.Ich werde heute zwei Charts veröffentlichen: Das erste ist das von mir verwendete Handelsvehikel - GLD:NYSE - und unabhängig davon, ob man glaubt, dass man tatsächlich Gold besitzt oder nicht, wird es von den großen Institutionen verwendet, da es als handelbarer Ersatz für physisches Gold dient; das zweite ist der "Kontinuierliche Kontrakt", der sich in der Regel auf den an der COMEX notierten Goldterminkontrakt für den nächsten Monat bezieht.