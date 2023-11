Silbermarkt: Riesiges Basismuster vervollständigt sich...

Bei der Betrachtung der Aussichten für Silber ist es von entscheidender Bedeutung, die langfristigen Charts für Silber und Gold zu vergleichen und gegenüberzustellen, da sie sich in der Regel im Gleichklang bewegen. Wie wir im parallelen Goldmarkt-Update gesehen haben, steht Gold nun kurz davor, aus einem mehrjährigen Konsolidierungsmuster nach oben auszubrechen, und obwohl Silber noch einen Weg vor sich hat, bevor es das Gleiche tun kann, wird es Silber "mitnehmen", wenn Gold ausbricht.Auf dem langfristigen 20-Jahreschart von Silber sind zwei wichtige Punkte zu beobachten. Der erste ist, dass die riesige Cup-&-Handle-Basis, die sich seit 2012-2013 gebildet hat und somit etwa 10 Jahre lang andauert, mit dem riesigen Cup-&-Handle-Konsolidierungsmuster von Gold im gleichen Zeitraum übereinstimmt. Wenn Gold also nach oben ausbricht, wird dies auch bei Silber der Fall sein, aber im Gegensatz zu Gold, das schnell neue Höchststände erreichen wird, muss sich Silber erst durch einen beträchtlichen Widerstand kämpfen, bevor es neue Höchststände erreichen kann, da es noch weit unter seinen Höchstständen von 2011 liegt.Dies bringt uns zu einem weiteren Punkt, der offensichtlich ist, wenn man den langfristigen Chart von Silber mit dem von Gold vergleicht, nämlich dass sich Silber seit seinen Höchstständen im Jahr 2011 deutlich schlechter entwickelt hat als Gold. Dies ist jedoch kein Grund zur Beunruhigung - im Gegenteil, es ist sogar sehr positiv, denn es ist ein Anzeichen für eine übermäßig negative Stimmung gegenüber dem Sektor, die zur Entwicklung eines neuen Aufwärtstrends führt.Der 5-Jahreschart zeigt den letzten Teil des Cups und Handles der riesigen Cup-&-Handle-Basis sehr viel detaillierter. Im Grunde ist der Kurs seit dem dramatischen Anstieg Mitte 2020 ziemlich ziellos umhergeirrt, um die rechte Seite des Cups zu vervollständigen und dabei den Handle des Musters zu markieren, aber ohne Bezugnahme auf langfristige Charts hätte man keine Ahnung, was vor sich geht.Im Wesentlichen handelt es sich um eine riesige, leicht abwärts gerichtete Handelsspanne, und im Nachhinein können wir erkennen, dass es profitabel gewesen wäre, die größeren Ausschläge innerhalb dieser Handelsspanne zu handeln, insbesondere die Erholung von der recht starken Unterstützung der Tiefststände vom letzten September.Der wichtigste Punkt ist jedoch, wie wir auf dem 20-Jahreschart deutlich sehen können, dass der Handle dieser riesigen Basis proportional gesehen fast vollständig ist, was bedeutet, dass wir bald einen Ausbruch nach oben in einen größeren Aufwärtstrend erwarten können, was natürlich mit dem übereinstimmt, was wir auf den langfristigen Charts von Gold beobachtet haben. Bevor wir uns von diesem Chart verabschieden, sollten wir beachten, dass Silber noch weit davon entfernt ist, über den Widerstand auszubrechen, der die obere Begrenzung der Cup-&-Handle-Basis markiert, die sich bei 30 Dollar nähert, und dass es auf dem Weg nach oben noch eine ganze Menge Widerstand zu überwinden hat.