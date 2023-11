Massives Gelddrucken im Jahr 2024  Preston Pysh

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Preston Pysh über dessen aktuelle Einschätzung zu Wirtschaft und Finanzen. Der Mitbegründer des Investors Podcast Network warnt davor, dass die US-Notenbank nächstes Jahrdie Märkte mit großem Gelddrucken überraschen könnte.Die Einschätzung darüber, ob eine Rezession bevorsteht und die mögliche Reaktion der Federal Reserve darauf, ist an der Wall Street gespalten. Goldman Sachs ist relativ optimistisch und sieht eine 15-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Schrumpfung der US-Wirtschaft im kommenden Jahr. Gleichzeitig erwarten UBS und Morgan Stanley eine Rezession im Jahr 2024 und rechnen mit Zinssenkungen bereits in der ersten Hälfte des Jahres.Laut Pysh ist das Ergebnis des Jahres 2024 stark von der Reaktion der Federal Reserve abhängig: "Nur wenige erkennen an, dass wir uns nicht unbedingt in einem freien und offenen Markt befinden. Je nachdem, wie schnell und wie stark die Zentralbanken reagieren, können interessante Dinge passieren."Pysh erwartet, dass die Fed gezwungen sein wird, erhebliche Zinssenkungen vorzunehmen, möglicherweise schon Anfang 2024. Dies würde aufgrund des Wahljahres mit einem viel größeren Ausmaß an Gelddrucken und Manipulation einhergehen: "Wenn man bedenkt, dass es ein Wahljahr ist, wird die Reaktion sehr viel schneller und zügiger erfolgen, mit einem viel größeren Ausmaß an Gelddrucken als in einem Nicht-Wahljahr. Aufgrund der vielen Manipulationen, die stattgefunden haben, werden sie wirklich etwas katastrophal zerstören."© Redaktion GoldSeiten.de