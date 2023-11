Caledonia Mining Corporation: Mitteilung relevanter Änderungen bei einem bedeutenden Aktionär

MITTEILUNG BEDEUTENDER BETEILIGUNGEN (an den jeweiligen Emittenten und wenn möglich im Microsoft Word-Format an die FCA zu senden)i



1a. Identität des Emittenten oder des zugrunde liegenden Emittenten CALEDONIA MINING PLC

1b. Bitte geben Sie an, ob der Emittent ein Emittent außerhalb des Vereinigten Königreichs ist

Emittent außerhalb des Vereinigten Königreichs X

2. Grund für die Benachrichtigung

Erwerb oder Veräußerung von Stimmrechten X

Erwerb oder Veräußerung von Finanzinstrumenten

Ein Ereignis, das die Aufteilung der Stimmrechte verändert

Sonstiges (bitte angeben):

3. Angaben zur mitteilungspflichtigen Person

Name BlackRock, Inc.

Stadt und Land des eingetragenen Sitzes (falls zutreffend) Wilmington, DE, USA

4. Vollständiger Name des/der Aktionärs(e) (falls abweichend von 3.)

5. Datum, an dem die Schwelle überschritten oder erreicht wurdevi: 20/11/2023

6. Datum, an dem der Emittent den Sachverhalt meldete (TT/MM/JJJJ): 21/11/2023

7. Gesamtzahl der Positionen der Person(en), die der Meldepflicht unterliegen

% der mit Aktien % der Stimmrechte durch Insgesamt beide in % (8.A + Gesamtzahl der

verbundenen Stimmrechte Finanzinstrumente 8.B) Stimmrechte des

(insgesamt 8. (insgesamt 8.B 1 + 8.B 2) Emittenten(8.A +

Resultierende Situation an 2,71% 2,02% 4,73% 908.303

Position der vorherigen 3,92% 0,69% 4,62%

8. Bekannt gegebene Einzelheiten der daraus resultierenden Situation an dem Tag, an dem der Schwellenwert überschritten oder erreicht wurde

A: Mit Aktien verbundene Stimmrechte

Klasse/Art der Aktien Anzahl der Stimmrechteix % der Stimmrechte

JE00BF0XVB15 520.314 2,71%





ZWISCHEN- 520.314 2,71%

SUMME 8. A





B 1: Finanzinstrumente gemäß DTR5.3.1R (1) (a)

Art des Finanzinstruments Verfalls-datumAusübungs-/Umwandlungszeitraumxi Anzahl der Stimmrechte, die % der Stimmrechte

Wertpapierleihgeschäft Keine Angabe Keine Angabe 295.960 1,54%





ZWISCHEN- 295.960 1,54%

SUMME 8. B 1





B 2: Finanzinstrumente mit ähnlicher wirtschaftlicher Auswirkung gemäß DTR5.3.1R (1) (b)

Art des Verfalls-datumx Ausübungs-/Umwandlungs-Effektive Abwicklung Anzahl der % der Stimmrechte

Finanz-instruments zeitraumxi oder Stimmrechte

Barausgleichxii

CFD Keine Angabe Keine Angabe Barmittel 92.029 0,47%





ZWISCHEN- 92.029 0,47%

SUMME 8.B.2







9. Angaben zur meldepflichtigen Person (bitte markieren Sie das zutreffende Feld mit einem "X")

Personen, die der Meldepflicht unterliegen, werden von keiner natürlichen Person oder juristischen Person kontrolliert und

kontrollieren keine anderen Unternehmen, die direkt oder indirekt eine Beteiligung an dem (zugrunde liegenden) Emittenten

Vollständige Kette kontrollierter Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanzinstrumente effektiv gehalten werden, X

beginnend mit der letztendlichen kontrollierenden natürlichen Person oder juristischen Person xiv (bitte fügen Sie bei Bedarf

Name xv % der Stimmrechte, wenn sie dem % der Stimmrechte durch Summe von beiden, wenn sie gleich

meldepflichtigen Schwellenwert Finanzinstrumente, wenn sie dem oder höher als der

entsprechen oder diesen meldepflichtigen Schwellenwert meldepflichtige Schwellenwert

überschreiten entsprechen oder diesen ist

BlackRock, Inc.

Trident Merger, LLC

BlackRock Investment Management,

LLC



BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management,

Inc.

BlackRock Holdco 4, LLC

BlackRock Holdco 6, LLC

BlackRock Delaware Holdings Inc.

BlackRock Institutional Trust

Company, National

Association



BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management,

Inc.

BlackRock Holdco 4, LLC

BlackRock Holdco 6, LLC

BlackRock Delaware Holdings Inc.

BlackRock Fund Advisors



BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management,

Inc.



BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial Management,

Inc.

BlackRock Capital Holdings, Inc.

BlackRock Advisors, LLC





10. Im Falle einer Stimmrechtsvertretung geben Sie bitte Folgendes an:

Name des Bevollmächtigten

Anzahl und % der gehaltenen Stimmrechte

Das Datum, bis zu dem die Stimmrechte gehalten werden



11. Zusätzliche Information



BlackRock Regulatory Threshold Reporting Team



Jana Blumenstein



020 7743 3650





Erfüllungsort 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K.

Erfüllungsdatum 21. November 2023

22. November 2023 - Caledonia Mining Corporation plc (Caledonia oder das Unternehmen) (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) gibt bekannt, dass das Unternehmen am 21. November 2023 von BlackRock, Inc. die Mitteilung erhalten hat, dass BlackRock, Inc. am 20. November 2023 den Schwellenwert für die Mitteilung einer relevanten Änderung (gemäß der Definition in den AIM-Regeln für Unternehmen) überschritten hat.Eine Kopie der Benachrichtigung finden Sie unten.Mark LearmonthTel: +44 1534 679 800Camilla HorsfallTel: +44 7817 841 793Cavendish Capital Markets Limited (Nomad und gemeinsamer Makler)Adrian HaddenTel: +44 207 397 1965Pearl KellieTel: +44 131 220 9775Liberum Capital Limited (gemeinsamer Makler)Scott Mathieson/Kane CollingsTel: +44 20 3100 2000BlytheRay Finanz-PR (UK)Tim Blythe/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPB ( Finanz-PR, Nordamerika)Patrick ChidleyTel: +1 917 991 7701Paul DurhamTel: +1 203 940 2538Curate Public Relations (Simbabwe)Debra TatendaTel: +263 77802131IH Securities (Private) Limited (VFEX Sponsor - Simbabwe)Lloyd MlotshwaTel: +263 (242) 745 119/33/39In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!