Roland Tichy  Umbruch zum Schlechteren

Auf der diesjährigen Fachkonferenz Forum One sprach David Reymann mit dem Roland Tichy über die aktuellen politischen, industriellen und journalistischen Entwicklungen in Deutschland.Die beiden politischen Neuströmungen werden es dem Journalisten und Publizisten zufolge schwer haben gegen die riesigen Machtapparate der alten Parteien anzukommen. Diese würden durch Milliarden aus der Staatskasse gefüttert. Allerdings herrsche unter den Bürgern große Frustration in Bezug auf die Leistungen der alten Parteien.Laut Tichy erlebt Deutschland ein flächendeckendes Sterben der Industrie und "diejenigen die nicht sterben, gehen still und leise weg". Die Deindustrialisierung könnte schneller voranschreiten, als man sich vorstellen könne.Weiterhin sei der Verlust von Arbeitsplätzen durch das Wirtschaftsministerium politisch gewollt, Stichwort "degrowth".