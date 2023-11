Glencore braucht jetzt weitere Käufer

Quelle Chart: stock3

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore plc zeigte sich in der Vorwoche hochgradig dynamisch und konnte vor dem Unterstützungsbereich von 4,70 bis 4,80 EUR wieder aufdrehen. Einmal mehr zeigt sich die Nachfragebereitschaft rund um dieses Niveau. Zugleich attackierte die Aktie die Abwärtstrendlinie seit Jahresbeginn und könnte nunmehr tatsächlich ausbrechen.Zur Aktivierung eines Kaufsignals bedarf es allerdings eines Anstiegs über 5,51 EUR. Gelingt dies, wären weitere Zugewinne bis 5,77 EUR und darüber hinaus über 6,00 EUR je Anteilsschein denkbar.Dementsprechend wäre erneute Kursschwäche wenig schön. Dennoch erlaubt sich tendenzieller Konsolidierungsspielraum bis maximal 4,90 EUR. Darunter sollte die Aktie nicht mehr fallen, da in der Folge der Unterstützungsbereich von 4,70 bis 4,80 EUR einem abermaligen Test unterzogen werden dürfte. Unterhalb von 4,70 EUR müsste man dabei mit stärkerem Verkaufsdruck rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.