Gold - Neues Allzeithoch schon in diesem Jahr?

Aktuell befindet sich der Goldpreis im Rahmen der zweiten großen Aufwärtsbewegung seit der Verteidigung der Unterstützung bei 1.807 USD, kurz vor einem weiteren Kaufsignal. Denn mit dem Anstieg seit Mitte November wurde nicht nur eine kleine Korrekturphase beendet, sondern auch die Voraussetzungen für den Ausbruch über das bisherige Hoch der Bewegung seit Oktober bei 2.009 USD geschaffen. Aktuell versuchen die Bullen bereits die Hürde bei 1.998 USD aus dem Weg zu räumen.Zunächst ist davon auszugehen, dass ein Anstieg über 1.998 USD auch einen Angriff auf das Hoch bei 2.009 USD auslösen dürfte. An dieser Stelle könnte es allerdings zu einer zweiten großen Korrektur in Richtung 1.959 USD kommen. Ein Signal für eine solche Gegenbewegung wäre ein Abtauchen unter 1.980 – 1.985 USD.Bislang haben die Bullen den Goldpreis aber fest im Griff und dürften daher die Kaufwelle oberhalb von 2.009 USD wahrscheinlich bis 2.040 und das kurzfristige Kursziel bei 2.055 USD ausdehnen. Selbst ein Anstieg an das Rekordhoch und ein weiteres Kursziel bei 2.080 USD wäre kurzfristig denkbar. Auf mittlere Sicht würde ein Ausbruch über die beiden Kursziele bei 2.040 und 2.055 USD sogar schon Aufwärtspotenzial bis 2.120 - 2.130 USD eröffnen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)