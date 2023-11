Goldpreis auf dem Weg zu 2.200 $  Société Générale

Der Anstieg des Goldpreises über die Marke von 2.000 $ könnte der Beginn einer größeren Erholung sein. Laut Kitco News gehen die Rohstoffanalysten der Société Générale davon aus, dass sich der Goldpreis den größten Teil des Jahres 2024 um die Marke von 2.200 $ je Unze halten wird. In ihrem jüngsten Rohstoffausblick stellt die französische Bank fest, dass der Anleihemarkt trotz der hohen Anleiherenditen in Zukunft ein geringeres Risiko für Gold darstellt.Obwohl der Goldpreis unter Druck stand, blieb der Markt angesichts der hohen Anleiherenditen widerstandsfähig. Der Anleihenmarkt weise trotz der höheren Anleiherenditen eine erhebliche Volatilität auf, was die Auswirkungen auf den Goldpreis in Grenzen halte.Ein weiterer Faktor, der die Abwärtsbewegung des Goldes begrenzen dürfte, sei der erwartete Gipfel der US-Geldpolitik. Die Märkte gehen davon aus, dass die Federal Reserve die Zinserhöhungen abgeschlossen hat und möglicherweise Zinssenkungen in Erwägung zieht. Die Analysten weisen in diesem Zusammenhang auch auf die wachsende Gefahr einer Rezession hin, die die Federal Reserve dazu bringen könnte, die Zinsen zu senken, was den Goldpreisanstieg weiter anheizen würde.Darüber hinaus stützt die Nachfrage der Zentralbanken weiterhin den Goldpreis. Die Analysten erwarten, dass die Goldkäufe der Zentralbanken langfristig eine Stütze für den Goldpreis bleiben werden.© Redaktion GoldSeiten.de