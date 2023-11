David Morgan über gesundes Geld und aktuelle Themen des Goldmarktes

Daniela Cambone sprach für ITM Trading kürzlich mit David Morgan über gesundes Geld, die Wahlen in Argentinien, die Vorbereitungen der niederländischen Zentralbank auf einen Goldstandard, Bankenzusammenbrüche, Digitalwährungen der Zentralbanken und möglicherweise bevorstehende Cyberangriffe.Morgen glaubt, dass die Ankündigungen des neu gewählten Präsidenten Argentiniens, Javier Milei, ein Schritt in die richtige Richtung sind. Allerdings sei auch der US-Dollar eine Fiatwährung, wenn auch nicht derart abgewertet, wie der argentinische Peso.Insgesamt sei ein Wechsel zu gesundem Geld nötig. Der Experte rechnet künftig mit einer Neuordnung des Finanzsystems zu einem bargeldlosen System. Allerdings rechne er hier mit großem Widerstand der Bevölkerung.In Bezug auf die Vorbereitungen auf einen Goldstandard durch die niederländische Zentralbank erklärt er: "Gold ist für die Banker das Geld der letzten Instanz. Mit anderen Worten: Wenn alles andere versagt, kehrt man zu einem Gold- oder Pseudo-Goldstandard zurück. Es muss nicht unbedingt ein Goldmünzstandard mit einer 100%-igen Deckung sein. Es könnte, wie Jim Rickards schon oft gesagt hat, 40% oder was auch immer sein, aber zumindest ist es an Gold gebunden, an Gold, das seit 5.000 Jahren als Geld anerkannt ist. Ich denke also, dass dies eine Art Notfallplan für viele Zentralbanken ist."© Redaktion GoldSeiten.de