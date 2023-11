Platin macht es nicht leicht, oder?

Quelle Chart: stock3

Zum Monatsstart schmierte das Industrie- und Edelmetall Platin buchstäblich ab. Mit den dabei neuen Jahrestiefs schien dabei ein Test der Unterstützung von 827 USD unausweichlich. Doch bei 839 USD drehten die Notierungen bereits dynamisch nach oben und steuerten erneut auf den Widerstand bei 943 USD zu.Während der letzten zwei Tage erfolgte eine neuerliche Abweisung an diesem Widerstand, sodass es eventuell nochmals zu einem Rücklauf in Richtung 902 USD kommen könnte. Von dort ausgehend bestehen gute Chancen einer weiteren Attacke, welche bei geglücktem Ausbruch weitere Preissteigerungen bis 967 USD und dem folgend bis 987 USD verspricht. Oberhalb davon wartet das vierstellige Niveau im Visier und die charttechnische Lage eindeutig aufgehellter als gegenwärtig.Vorsicht wäre demgegenüber bei einem tieferen Abtauchen bis unter das Level von 887 USD geboten. Denn dann erscheint ein weiterer Rückschlag bis unter 877 USD kaum vermeidbar, was in der Konsequenz neuerliche Verluste bis mindestens 839 USD bzw. 827 USD in Aussicht stellen würde.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.