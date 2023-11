Gerüchteküche brodelt: Credit Default Swaps auf UBS-Bank explodieren

Die UBS Group ist ein multinationales Investmentbank- und Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz. Sie ist zugleich das größte Schweizer Bankinstitut und die größte Privatbank der Welt.Wie Reuters gestern morgen berichtete, sagte CEO Sergio Ermotti am Vortag auf einer Veranstaltung der Swiss Risk Association:"Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass bei der UBS etwas schiefgeht, haben wir genügend Polster, bevor wir überhaupt über eine Abwicklung der Bank und das sehr unwahrscheinliche Risiko eines Verlusts für den Steuerzahler sprechen."Im Laufe des gestrigen und heutigen Tages tauchten Gerüchte bzw. Vorwürfe auf Elon Musk’s Plattform X und anderen Seiten auf.Es wird behautet, dass die UBS gestern fällige Anleihen nicht bedienen konnte und das zudem die Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) hat Berichte zufolge auch Maßnahmen ergriffen, um die Nichtlieferung von UBS zu vertuschen. DTCC hat angeblich die CUSIP-Nummern für diese Anleihen gelöscht, so dass diese Anleihen nachweislich "nicht mehr existieren". Anscheinend sind sie einfach "weg".Details siehe u.a. hier (in Englisch):https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/reports-ubs-group-failed-to-deliver-bonds-due-nov-22-dtcc-deleted-those-bond-cusip-numbers-sec-concealing-failure-to-deliver-data-since-septemberAuch wenn die Credit Default Swaps der UBS-Bank bereits stark reagiert haben, noch handelt es sich um ein haarsträubendes Gerücht. Die UBS hat dies bis dato weder bestätigt, noch dementiert. Ob an den Vorwürfen was dran ist, werden die nächsten Stunden und Tage zeigen…© Redaktion GoldSeiten.de