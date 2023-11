Palladium - Erholung erreicht Widerstandsmarke

Nach dem Bruch der Unterstützung bei 1.083 USD setzte sich der Abwärtstrend bei Palladium mit unverminderter Härte fort und erreichte in der Spitze ein neues Tief bei 946 USD. Von dort aus konnte in der vergangenen Woche eine Erholung gestartet werden, die zuletzt bereits wieder die Unterstützung bei 1.083 USD erreichte. An der Marke prallte Palladium allerdings nach unten ab.Zunächst könnte sich die laufende Korrektur des steilen Anstiegs seit dem Tief bei 946 USD in Richtung der 1.000-USD-Marke fortsetzen. An dieser Stelle könnte eine weitere Erholungsbewegung bis an die Hürde bei 1.083 USD führen. Wird die Marke überschritten, stünde die Ausweitung der Erholung bis 1.138 und 1.192 USD auf der Agenda.Bei Abgaben unter 1.000 USD würden dagegen das Kursziel bei 960 USD und das Tief bei 946 USD erneut angelaufen. Selbst ein temporärer Einbruch an das Abwärtsziel bei 880 USD wäre in diesem Fall nicht mehr ausgeschlossen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)