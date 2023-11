Keith Weiner: Schuldenkrise im Anmarsch, beobachten Sie diese Kräfte

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Keith Weiner über die aktuelle Finanzsituation und den Goldmarkt.Der Gründer und CEO von Monetary Metals ist besorgt über die Höhe der Verschuldung in den USA und sagt, dass die übergreifende Zahl von mehr als 33 Billionen US-Dollar eine untragbare Belastung von 330.000 US-Dollar für jeden Erwerbstätigen im Land darstellt. "Was nicht bezahlt werden kann, wird auch nicht bezahlt werden. Das wird eine furchtbare Krise werden – aber nicht heute", so Weiner.Seiner Meinung nach sollten Anleger ihr Vermögen mit Gold schützen: "Werden die Menschen durch den Besitz von Gold reicher? Vielleicht. Sicher ist aber, dass sie ärmer werden, wenn sie Dollars halten. Das ist der Grund, warum ich denke, dass die Menschen Gold besitzen sollten."Er sieht zwei "enorme Kräfte", die Gold beeinflussen. Eine davon ist das Problem der erzwungenen Verkäufe – von Menschen, die ihr Gold nicht verkaufen wollen, aber aufgrund von finanziellem Stress dazu gezwungen sind. Die andere sind starke Käufe aus nicht-westlichen Ländern."Gold wurde in bestimmten Teilen der Welt massiv gekauft, (und) Gold wurde vielerorts unfreiwillig liquidiert. Dann sieht man einen Goldpreis, der nicht aus einer Spanne von etwa 1.900 US-Dollar bis etwa 2.000 US-Dollar herauskommen zu wollen scheint. Aber ich denke, wir befinden uns nicht im Bärenmarkt von 2012 bis 2018", erklärt Weiner. "Wir befinden uns in einem Bullenmarkt. Vielleicht mit Volatilität und Unsicherheit und einer Menge Seitwärtsbewegung. Aber ich denke, wir befinden uns in einem Markt, in dem wir die Dips kaufen sollten, und nicht in einem Markt, in dem wir von 2012 bis 2018 waren – das war ein Markt, in dem die Blips verkauft werden sollten."© Redaktion GoldSeiten.de