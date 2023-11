Kitco-Umfrage: Wall Street teilt Optimismus der Kleinanleger

Gold überschritt die 2.000 Dollar mehrfach in der letzten Woche und der Preis blieb auch am Freitag nahe des Niveaus, nachdem sich Trader von der Thanksgiving-Stimmung befreit haben. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 13 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sieben (54%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Zwei Analysten (15%) erwarten einen Preisrückgang, während vier (31%) eher neutral eingestellt waren.Außerdem gaben 672 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 431 (64%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 156 (23%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 85 (13%) eher Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de