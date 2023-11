Goldpreis steigt deutlich über 2.000 $

Wie Investing.com berichtet, erreichte der Goldpreis am heutigen Montag fast ein Einmonatshoch und konnte wichtige Niveaus überschreiten. Die Schwäche des US-Dollars angesichts zunehmender Wetten darauf, dass die US-Notenbank die Zinserhöhungen abgeschlossen hat, sei dem gelben Metall ebenso zugute gekommen wie die Anzeichen einer sich weltweit abschwächenden Wirtschaftslage.Zudem dürfte eine Festsetzung oberhalb der 2.000 $-Marke zu weiteren Zuwächsen beim Goldpreis führen, da diese Marke als ein wichtiger Widerstandspunkt angesehen wird.Weitere Zuwächse, insbesondere aufgrund der Nachfrage nach sicheren Häfen, hingen jedoch weitgehend von den in dieser Woche anstehenden Wirtschaftsdaten ab, heißt es. In den USA werden am Donnerstag die PCE-Preisdaten (Personal Consumption Expenditures) – der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank – sowie die zweite Erhebung des Bruttoinlandsprodukts für das dritte Quartal erwartet.Jegliche Anzeichen für eine Abschwächung der Inflation und des Wirtschaftswachstums dürften die Erwartungen für eine baldige Zinssenkung durch die Fed zunehmen lassen, was sich positiv auf den Goldpreis auswirken könnte.© Redaktion GoldSeiten.de