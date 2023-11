Danakali Ltd.: Hauptversammlung beschließt Kapitalauszahlung

Am Freitag war es so weit und Danakali hat die Hauptversammlung abgehalten, auf der die Kapitalausschüttung zur Abstimmung stand. Wie zu erwarten war, wurde diese auch genehmigt: Link Der aktuelle Stand der Dinge ist, dass die Kapitalauszahlung am 08.01.2024 erfolgen soll.Wie schon berichtet, werden 0,273 AUD als Kapitalrückzahlung deklariert und 0,147 AUD als Sonderdividende. Zusammen also 0,42 AUD je Aktie:Wenn Sie die Aktie von Danakali noch im Depot bei Ihrer Bank oder Broker haben, sollte das Geld automatisch eintreffen.Danakali hatte Ende September 192 Millionen AUD Cash und die Ausschüttung wird bei ca. 154,7 Millionen AUD liegen. Es sollten also rund 37 Millionen AUD in der Firma verbleiben, was viel Geld ist und nochmals rund 0,10 AUD je Aktie entspricht.Daher hoffe ich stark, dass das Management zügig ein neues Projekt akquiriert, so dass dann auch die Aktie wieder gehandelt wird.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.