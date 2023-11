Volt Resources: Lieferung von Probe an einen Großkunden zur Ermöglichung der Finanzierung von Bunyu

- Jüngste Nachrichten über Chinas Schritt, die Graphitexporte zu beschränken, haben verstärktes Interesse am Graphitprojekt Bunyu geweckt- In Anbetracht des erneuten Interesses prüft das Unternehmen derzeit alle Optionen, um das beste Finanzierungsergebnis für die Aktionäre zu erzielen- Volt verhandelt derzeit mit einem Großkunden über Geschäftsbedingungen, um die Finanzierung von Bunyu zu gewährleisten- 113 Tonnen Erz wurden abgebaut und nach Dar es Salaam transportiert- Das Erz wird zu Graphitkonzentrat verarbeitet und bis Ende des Jahres an den Kunden geliefert28. November 2023 - Volt Resources Ltd. (ASX: VRC) (Volt oder das Unternehmen), ein etablierter Graphitproduzent und Entwickler von Naturgraphitanoden, freut sich, über die Fortschritte auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekt Bunyu in Tansania zu informieren.Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es derzeit mit einem großen Unternehmen Geschäftsbedingungen aushandelt. Wie im Bericht für das Septemberquartal 2023 angegeben, ist eine Due-Diligence-Prüfung im Gange: Wir haben eine 1 kg schwere Graphitkonzentratprobe und einen Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung vorgelegt. Um der Anfrage des Kunden nach einer umfassenden Graphitkonzentratprobe nachzukommen, haben wir 113 Tonnen Graphiterz (Abb. 1) abgebaut, die nun verarbeitet werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72794/VRC_112823_DEPRcom.001.pngAbb. 1: Graphiterz aus Bunyu wird auf einen Lkw geladenDie Sicherung der Finanzierung des Projekts Bunyu hat nach wie vor oberste Priorität, und wir freuen uns, dass das Unternehmen in dieser Hinsicht bedeutende Fortschritte macht. Nach dem selektiven Abbau von 113 Tonnen Erz und deren Transport zum Hafen freuen wir uns darauf, es zur Verarbeitung an der Pilotanlage und anschließend zur Qualifizierung durch den Kunden zu verschiffen. Die jüngsten Meldungen über die geplante Einschränkung von Graphitexporten durch China verleiht der Weiterentwicklung von Bunyu zusätzliche Dringlichkeit und wir sind zuversichtlich, dass der Prozess erfolgreich verlaufen wird. Wir freuen uns darauf, die Investoren zu informieren, sobald es Neuigkeiten gibt.Zur Lieferung einer umfassenden Graphitkonzentratprobe hat Volt den Standort für den Abbau ermittelt, die erforderlichen Genehmigungen durch die zuständigen Regierungsstellen und die Gemeinde eingeholt, die Abbauausrüstung angemietet und etwa 113 Tonnen Graphiterz abgebaut. Das Erz wurde per Lastwagen vom Standort nach Dar es Salaam transportiert, wo es von Regierungsbeamten geprüft wurde, die schließlich die Ausfuhrgenehmigung erteilten.Ein Teil des Erzes wird bis zum 30. November an eine kompetente Graphiterzverarbeitungs-Pilotanlage verschifft, um ein prüfbares Graphitkonzentrat herzustellen. Das Personal von Volt wird die Verarbeitung des Erzes überwachen, um sicherzustellen, dass das Graphitkonzentrat in der gewünschten Menge und Qualität noch vor Jahresende an unseren potenziellen Kunden geliefert wird.Das Unternehmen ist nach wie vor zuversichtlich, dass es sich nach einem erfolgreichen Abschluss der Produktqualifizierung und der Verhandlungen die Finanzierung für Bunyu sichern kann.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72794/VRC_112823_DEPRcom.002.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72794/VRC_112823_DEPRcom.003.pngAbb. 2 & 3: Sortierung und Verladung von Graphiterz für den Abtransport vom StandortDiese Mitteilung wurde vom Board von Volt Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.Volt Resources Ltd. (Volt) ist ein Unternehmen für kritische Mineralien und Batteriematerialien, das an der Australian Stock Exchange unter dem ASX-Symbol VRC notiert ist. Wir sind ein etablierter Graphitproduzent sowie aufsteigender Produzent von natürlichem Graphitanodenmaterial (einem entscheidenden Bestandteil von Lithiumionenbatterien). Volt besitzt eine 70-%-Mehrheitsbeteiligung an Zavalievsky Graphite (ZG) in der Ukraine. Die ZG-Mine und -Verarbeitungsanlagen sind seit 1934 im operativen Betrieb und befinden sich in der Nähe von wichtigen Märkten mit bedeutenden Entwicklungen bei der Lithium-Ionen-Batterien Produktion. ZG profitiert von einem bestehenden Kundenstamm und einer Lieferkette für Graphitprodukte, die auf einer hervorragenden Verkehrsinfrastruktur für Straßen-, Schienen-, Fluss- und Seefracht in Kombination mit einem zuverlässigen Stromnetz, einer ausreichenden Versorgung mit trinkbarem Grundwasser und guten Kommunikationsnetzen basiert. Siehe ASX-Pressemitteilungen von Volt mit dem Titel Volt to Acquire European Graphite Business following Completion of Due Diligence vom 14. Mai 2021 und Completion of the ZG Group Transaction Following Execution of New Convertible Securities Facility vom 26. Juli 2021.Volt hat drei Konzessionsanträge erworben, die vielversprechend für Lithium-Borat-Mineralisierungen sind. Die Konzessionsanträge beziehen sich auf ein Gebiet mit einer Größe von insgesamt 291 km² in Serbien, das westlich und südwestlich der serbischen Hauptstadt Belgrad liegt. Siehe ASX-Pressemitteilung von Volt mit dem Titel Strategic European Lithium Acquisition - Jadar North vom 18. November 2021.Volt treibt die Erschließung seines umfassenden, zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekts Bunyu in Tansania voran. Das Graphitprojekt Bunyu befindet sich in einer günstigen Position in der Nähe einer wichtigen Infrastruktur mit befestigten Straßen, die durch das Projektgebiet verlaufen, und einem einfachen Zugang zum 140 km entfernten Tiefseehafen von Mtwara. Im August 2023 meldete Volt die Fertigstellung der überarbeiteten Machbarkeitsstudie (Feasibility Study, die FS) für die Phase 1 der Erschließung des Graphitprojekts Bunyu. Die Phase 1 der Erschließung basiert auf einer jährlichen Durchsatzrate für den Abbau und die Verarbeitungsanlage von 400.000 t Erz, um durchschnittlich 24.780 t an Graphitprodukten pro Jahr Siehe ASX-Pressemitteilung von Volt mit dem Titel Feasibility Study Update for Bunyu Graphite Project Stage 1, Tanzania, delivers significantly improved economics vom 14. August 2023. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. zu produzieren. Die Hauptziele der Phase 1 der Erschließung sind die Etablierung des Bunyu-Graphitprojekts als Weltklasse-Lieferant von Graphitprodukten, das Wachstum von Volts bestehendem Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, die Erzielung eines Cashflows und die Schaffung einer Infrastruktur zur Unterstützung der Entwicklung des wesentlich größeren Phase-2-Erweiterungsprojekts.Prashant Chintawar, Chief Executive Officer & Managing DirectorE-Mail: contact@voltresources.comAlex Cowie, Investor RelationsE-Mail: alexc@nwrcommunications.com.auDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!