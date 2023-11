Goldman Sachs hebt 12-Monats-Ziel für Goldpreis an

Goldman Sachs erklärte einer Meldung von Kitco News zufolge am Sonntag ein neues Kurziel für den Goldpreis. In dem Bericht mit dem Titel "Gold's shine is returning" erhöhten die Rohstoffanalysten ihr 12-Monats-Kursziel demnach auf 2.050 US-Dollar je Unze."Das Aufwärtspotenzial des Goldpreises wird eng mit den realen US-Zinsen und der Entwicklung des Dollars zusammenhängen, aber wir erwarten auch eine anhaltend starke Verbrauchernachfrage aus China und Indien sowie Käufe der Zentralbanken, die den Abwärtsdruck durch positive Wachstumsüberraschungen und Zinssenkungen ausgleichen", heißt es seitens der Bank.Der vorsichtige Optimismus könnte darauf zurückgehen, dass die Goldman davon ausgeht, dass die US-Wirtschaft bis 2024 widerstandsfähig bleiben wird. Weiterhin rechnet man bei der Bank damit, dass im kommenden Jahr solide Renditen für eine breite Palette von Rohstoffen zu erwarten sind: "Wir empfehlen, 2024 auf Rohstoffe zu setzen, da wir etwas höhere Spot-Rohstoffpreise aufgrund eines sich verbessernden zyklischen Hintergrunds erwarten, erhebliche Carry-Renditen aufgrund von strukturellem Rückenwind und einen Absicherungswert gegen negative Angebotsschocks sehen", so die Bank in einer letzte Woche veröffentlichten Mitteilung.Zudem wird Gold auch im Jahr 2024 ein wichtiger sicherer Hafen angesehen: "Energie und Gold können auch eine wirksame Absicherung gegen negative Angebotsschocks aufgrund geopolitischer oder anderer Entwicklungen sein, wenn andere Vermögenswerte (insbesondere Risikoanlagen) unter einem geringeren Wachstum leiden."© Redaktion GoldSeiten.de