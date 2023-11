Li-Metal Corp. ernennt Anthony Tse zum Chairman

TORONTO, 28. November 2023 - Li-Metal Corp. (CSE: LIM) (OTCQB: LIMFF) (FWB: 5ZO) (Li-Metal oder das Unternehmen), ein Entwickler von Lithiummetall-Anoden und Lithiummetall-Produktionstechnologien, die für die Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, gab heute die Ernennung von Anthony Tse, einem derzeitigen Non-Executive Director und Mitglied des Board, zum Chairman des Board of Directors bekannt.Herr Tse sitzt seit 2019 im Board of Directors von Li-Metal. Er ist ein Veteran der Lithiumbranche und der Batterie-Wertschöpfungskette und verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in privaten und börsennotierten Unternehmen in zahlreichen wachstumsstarken Branchen, unter anderem Technologie, Rohstoffe und Spezialchemikalien. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist er aktiv in verschiedenen Bereichen der Energiewende tätig; so hat er unter anderem Unternehmen und Betriebe auf vier Kontinenten geleitet, darunter im Großraum China/Asien, in Australien, Nord- und Südamerika, und hat in jüngster Zeit eine aktive Rolle als Private-Equity-Investor gespielt. Dabei hat er mit einigen der führenden Finanzinstitute weltweit zusammengearbeitet und Investitionen in den gesamten Sektor - von Kathoden- über Anodenmaterialien bis hin zur Herstellung von Lithiumbatteriezellen - getätigt.Herr Tse kann auf eine beachtliche Erfolgsbilanz in der Branche zurückblicken, zumal er unter anderem über 11 Jahre lang als Managing Director und Chief Executive Officer von Galaxy Resources tätig war. In dieser Funktion baute er das Unternehmen von einer anfänglichen Bewertung von 20 Millionen US$ zu einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar aus. Dabei war er für die Erschließung und Verwaltung eines globalen Portfolios von Lithiumaktiva, einschließlich Bergbaubetrieben und Entwicklungsprojekten in Australien, Kanada und Argentinien, zuständig und leistete Pionierarbeit in der Branche, als er mit dem ersten ausländischen Unternehmen die damals größten Lithium-Umwandlungsanlagen in China errichtete und gleichzeitig strategische Kontakte in Asien, Nordamerika und Europa aufbaute. Nach Abschluss der Fusion mit Orocobre, aus der Allkem hervorging, das seine Position als fünftgrößter Lithiumproduzent der Welt gefestigt hat, schied er aus dem Board of Directors aus.Wir freuen uns, Anthony zu unserem neuen Chairman zu ernennen, nachdem wir unsere Skalierungsbemühungen für unseren bahnbrechenden, vertikal integrierten Ansatz zur Herstellung von leistungsstarken, ultradünnen Lithiummetall-Anoden weiter forcieren, so Srini Godavarthy, CEO von Li-Metal. Anthony ist ein vertrautes Gesicht bei Li-Metal und verfügt über fundierte Kenntnisse unseres Geschäfts und der vor uns liegenden Möglichkeiten. Ich freue mich darauf, weiterhin eng mit Anthony zusammenzuarbeiten und bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie von Li-Metal auf seine kontinuierliche strategische Beratung zu setzen.Ich freue mich über die Möglichkeit, enger mit dem Team von Li-Metal zusammenzuarbeiten, das einige spannende Technologieinitiativen im Bereich der Materialien für Batterien der nächsten Generation vorantreibt. Seine Arbeit in diesem Bereich wird in Zukunft leichtere, kostengünstigere und leistungsfähigere Batterien ermöglichen, um eine nachhaltige und regionale Lieferkette zu unterstützen, meint Herr Tse. Ich sehe der weiteren Zusammenarbeit mit Srini, Maciej und dem Rest des Führungsteams entgegen und werde sie beraten, sodass Li-Metal seinen Wachstumskurs fortsetzen kann.Herr Tse ist derzeit Mitglied des Board of Directors von Li-Cycle Corp und fungiert auch als Chair des Gesundheits-, Sicherheits-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsausschusses des Unternehmens. Er ist außerdem Senior Advisor von Sicoona Battery Technologies, einem führenden Entwickler von Silizium-Verbundwerkstoffen für Lithiumbatterie-Anodentechnologien der nächsten Generation, sowie strategischer Berater von Critical Resources, einem an der ASX notierten Rohstoffunternehmen, das sich auf die Erschließung von Lithium- und anderen kritischen Metallprojekten in Ontario (Kanada) konzentriert, und von Novalith Technologies, einem Entwickler von Technologien zur direkten Lithiumgewinnung. Zuvor war er als Operating Partner bei der Global Private Equity Group bei Franklin Templeton tätig und ist derzeit Senior Advisor bei EMR Capital. Li-Metal Corp. ist ein vertikal integriertes Batteriematerial-Unternehmen und Innovator mit Sitz in Kanada, der Technologien vermarktet, welche die Batterien der nächsten Generation für Elektrofahrzeuge und andere Anwendungen ermöglichen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere patentierte Lithium-Metall-Technologie, unsere Anoden-Technologie für die Batterien der nächsten Generation und unsere Produktionsmethoden erheblich nachhaltiger als bestehende Lösungen sind und Batterien möglich machen, die leichter, energiedichter und sicherer sind. Die Batteriematerialien von Li-Metal unterstützen Batterieentwickler dabei, kosteneffizientere Elektrofahrzeuge zu betreiben, die eine größere Reichweite haben und die Zukunft des Verkehrs erschließen werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.li-metal.com.FÜR DAS BOARDSrini GodavarthyChief Executive OfficerSalisha Ilyasir@li-metal.comTel: +1 647 494 4887Mediensprecher für Li-Metal:Harry NicholasLi-MetalPR@icrinc.comZukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, projiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Aussagen, unter anderem über die strategischen Pläne des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Informationen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Solche Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen impliziert sind. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass die Geschäftsentwicklung des Unternehmens wie oben beschrieben verlaufen wird. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!