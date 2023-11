Platin - Der Ausbruchskandidat

Platin befindet sich seit einer v-förmigen Trendwende im Bereich des früheren Jahrestiefs bei 854 USD in einer dynamischen Erholung. Dabei wurden zuletzt die beiden markanten Hürden bei 889 und 908 USD überschritten und in Folge dieser Kaufsignale auch der zentrale Widerstand bei 938 USD erreicht. Dieser wurde in den letzten Tagen bereits mehrfach kurz überwunden.Die Ausbruchsversuche der Bullen sind zwar noch nicht in eine spürbare Kaufwelle übergegangen, doch den Widerstand bei 938 USD kann man mittlerweile als gebrochen ansehen. Daher sollte es für die Bullen bei Platin jetzt darum gehen, zügig die nächsten Kursziele bei 988 USD und darüber bereits bei 1.020 USD zu erreichen.Sollte der Wert dagegen unter 925 USD fallen, wäre der Ausbruch abgestoppt und eine Korrektur bis 908 USD zu erwarten. Ausgehend von dieser Marke könnte eine weitere Kaufwelle über 938 USD führen. Unter 908 USD käme es dagegen zu Abgaben bis 889 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)