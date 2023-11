Milliardenschwere "Kontrolligarchen" drängen auf globale digitale IDs, zentrale Kontrolle

Michelle Makori sprach für Kitco News Bestsellerautor, Enthüllungsjournalist und Forschungsdirektor des Government Accountability Institute Seamus Bruner über dessen Erwartungen für die kommenden Jahre.In seinem neuen Buch "Controligarchs: Exposing the Billionaire Class, their Secret Deals, and the Globalist Plot to Dominate Your Life" deckt Bruner den Einfluss und die Kontrolle von Milliardären wie Bill Gates, Jeff Bezos, George Soros und Mark Zuckerberg über verschiedene Bereiche unseres Lebens auf, von den Medien über das Finanzwesen bis hin zum Gesundheitswesen und zu Impfstoffen, Lebensmitteln und Landwirtschaft.Digitale IDs, die mit einem sozialen Kreditscore verbunden sind, und eine programmierbare digitale Währung könnten laut der UN-Agenda für das nächste Jahrzehnt bis 2030 Realität sein. Obligatorische digitale Identifikation und zentralisierte Kontrolle stehen laut Bruner auch auf der Agenda der Gruppe von Milliardärs-Eliten, die er "Controligarchs" nennt."Kontrolligarchen sind ganz einfach die Oligarchen, die Ihr Leben kontrollieren wollen", erklärt Bruner. Aber diese Männer haben, ähnlich wie die Oligarchen, die Macht der Regierung genutzt, um die Kontrolle über die wichtigsten Branchen zu übernehmen, sei es die Lebensmittel-, Finanz-, Gesundheits-, Energie- oder die Informationsbranche. Wir bewegen uns auf ein paar ziemlich beängstigende Gefilde zu, und in vielerlei Hinsicht sind wir schon dort."Bruner erörtert die Verbindung zwischen digitalen IDs, digitalen Zentralbankwährungen, Datenaustausch und sozialen oder ökologischen Kreditpunkten sowie die mächtigen Instanzen, die diese Veränderungen orchestrieren. "Die Idee hinter einer digitalen ID ist, dass sie leicht mit einem sozialen Kreditscore verknüpft werden kann", erklärt er. "Es gibt bereits Kreditkarten, die Ihre Kohlenstoffkäufe verfolgen. Und wenn Sie zu viel Geld für Kraftstoff oder kohlenstoffhaltige Produkte ausgegeben haben, sinkt Ihre Kreditwürdigkeit."Die weitreichenden Auswirkungen dieser Technologien könnten verheerend sein, glaubt Bruner, einschließlich des Verlusts von Privatsphäre und Autonomie. "Das passiert bereits an vielen Orten. Das ist während der Pandemie passiert."© Redaktion GoldSeiten.de