Hochschild Mining mit starker Entwicklung

Quelle Chart: stock3

Dem britischen Minenunternehmen Hochschild Mining plc. gelang es tatsächlich, rückblickend zur vergangenen Analyse vom 30. Oktober , den damals anvisierten bullischen Kurs zu forcieren. Mit dem dynamischen Anstieg über den Widerstand von 1,06 EUR huschte die Aktie direkt weiter rauf bis 1,15 EUR.Dementsprechend befindet sich nunmehr das darüberliegende Ziellevel von 1,33 EUR im Visier der Bullen. Mögliche Konsolidierung sollten spätestens bei 1,15 EUR stoppen, um das generelle Szenario nicht zu gefährden. Eine Etablierung über 1,33 EUR würde dabei mittel- bis langfristiges Aufwärtspotenzial bis hin zum Niveau von 1,77 EUR eröffnen.Notierungen unter 1,15 EUR erlauben hingegen weitere Rücksetzer. Speziell unter 1,12 EUR müsste man mit weiterer Kursschwäche bis mindestens 1,06 EUR kalkulieren, bevor darunter auch ein Test der Aufwärtstrendlinie seit Ende 2022 rund um die 1,00 EUR-Marke in Frage kommen könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.