In eigener Sache: Rückblick "Forum ONE"

Mit etwas Abstand folgt heute ein kurzer Rückblick auf unsere Veranstaltung "Forum ONE", die erstmalig im November stattfand. Sie löste die bekannte "Internationale Edelmetall- & Rohstoffmesse" (2005-2022) ab.In einem Münchner 5-Sterne-Hotel begrüßten wir insgesamt 400 Investoren. An beiden Veranstaltungstagen hatten die Anwesenden Gelegenheit sich mit den Sponsoren/Ausstellern auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen, den Fachvorträgen & Unternehmenspräsentationen zu lauschen und mit dem einen oder anderen Referenten bzw. Gleichgesinnten zu fachsimpeln.Am Nachmittag des ersten Tages fand die Preisverleihung der Deutschen Edelmetall-Gesellschaft e.V. statt. Mit etwas Glück kamen rund 60 von den 200 Besucher in den Genuss, an unserem festlichen Galadinner im Sofitel-Hotel teilzunehmen und mit einem Gläschen Wein am Tisch eines Sponsors anzustoßen.Jede Veränderung, erst recht eine neues Konzept, ist mit Zuspruch und Kritik verbunden, umso mehr freuen wir uns über die vielen positiven Kommentare seitens der Teilnehmer. Im Vorfeld größter Kritikpunkt war der Eintrittspreis von 125 €/Tag (inklusive Verköstigung), der für den einen zu hoch und für den anderen zu niedrig ausfiel.Vom Erfolg von Forum ONE angespornt, wollen wir auch zukünftig unseren Teil dazu beitragen, Investoren das Fachwissen für fundierte Entscheidungen zur Seite zu stellen, mit denen in diesen schwierigen Zeiten mehr als nur ein Erhalt des Kapitals möglich sein sollte. An der einen oder anderen Stelle werden wir ein Feintuning vornehmen, aber im Großen und Ganzen sind wir bereits auf dem richtigen Weg.Einige unserer Referenten haben uns, sofern sie nicht frei gesprochen haben, ihre Manuskripte zur Verfügung gestellt: Analog zu früheren Edelmetallmessen erschien pünktlich am ersten Veranstaltungstag unser brandaktuelles "Edelmetall- & Rohstoffmagazin 2023/24".Auf stolzen 280 DIN-A4-Seiten analysieren rund 70 Autoren die weltweiten Finanzmärkte, nebst den Edelmetallen und Rohstoffen. Weiterhin stellen 15 börsennotierte Bergbaugesellschaften ihr Unternehmen, ihre Projekte und ihre Vorhaben vor.Die diesjährige 19. Ausgabe, die wie immer von GoldSeiten.de herausgegebenen wird, können Sie für 17,90 Euro direkt über unseren Buchshop oder alternativ über den Osiris Buchversand oder den Kopp Verlag ordern.Nach einer Corona-bedingten Auszeit verlieh die Deutsche Edelmetall-Gesellschaft ( DEG ) den Preis für besondere Verdienste an den Edelmetall- und Finanzmärkten. Preisträger dieses Jahr war Carl-Ludwig Thiele, der im Vorstand der Deutschen Bundesbank für die Rückholung eines Teils der deutschen Goldreserven mitverantwortlich war.Unser herzlicher Dank gilt allen Ausstellern, sowie allen Referenten und Moderatoren, ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre. Nicht vergessen möchten wir die vielen ungenannten Helfer, die uns im Vorfeld und während der beiden Veranstaltungstage tatkräftig unterstützt haben.Mit dem erfolgreichen Start von Forum ONE sind wir voll motiviert und planen bereits die Folgeveranstaltung in 2024. Der Termin der Herbstveranstaltung ist der 7. und 8. November 2024 in München. Stadt und Datum der Frühjahsveranstaltung folgt. Sie haben Interesse, als Aussteller/Sponsor dabei zu sein? Dann kontaktieren Sie uns bitte.Hinweis: Nach Veröffentlichung weiterer Videos wird diese Seite automatisch aktualisiert.Das Veranstalterteam