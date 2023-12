Gold steuert aufgrund möglicher Fed-Pause auf den zweiten monatlichen Anstieg in Folge zu

Gold gab am Donnerstag nach, blieb aber auf dem Weg zu einem zweiten monatlichen Anstieg in Folge, da die Erwartung einer baldigen Zinssenkung durch die US-Notenbank die Attraktivität des renditeschwachen Edelmetalls erhöhte, berichtet Reuters . Zu dem leichten Rückgang des Goldpreises trug auch der Anstieg des Dollar-Index (DXY) im Laufe des Tages bei. Die Währung steuerte jedoch auf ihren schlechtesten Monat seit einem Jahr zu, während die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen ein zweieinhalbmonatiges Tief erreichten."Gold könnte hier ein wenig müde sein, aber es hat einen sehr schönen Lauf hinter sich. Der Preisrückgang sollte sich auf 2.015 bis 2.020 Dollar beschränken, und wir werden uns keine Sorgen machen, solange wir nicht unter 2.000 Dollar zurückfallen", so Tai Wong, ein unabhängiger Metallhändler aus New York. "Wir gehen davon aus, dass der Goldpreis in der ersten Hälfte des Jahres 2024 neue Höchststände erreichen wird, da wir uns der Fed-Kehrtwende nähern und sich die Wirtschaft wahrscheinlich verlangsamen wird", meinte auch Daniel Ghali, Rohstoffstratege bei TD Securities.Händler nahmen die Daten zur Kenntnis, die zeigen, dass die Verbraucherausgaben in den USA im Oktober leicht gestiegen sind, während der jährliche Anstieg der Inflation der geringste seit Anfang 2021 war. Die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stiegen leicht an. Das Hauptaugenmerk wird auf den Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell am Freitag liegen. Im Übrigen hob J.P. Morgan in seinem Rohstoffausblick für 2024 hervor, dass die einzige strukturelle Aufwärtsprognose bei den Rohstoffen Gold und Silber sei.© Redaktion GoldSeiten.de