Das Überleben der Republik

Emblematischer Druck über das Südseeschema, William Hogarth

Thanksgiving erinnert nicht nur an Truthähne, Familie und Freunde, sondern soll uns auch an die bemerkenswerten Ideen und Philosophien erinnern, die die Vereinigten Staaten von Amerika als Republik geprägt haben und in der Tat die Grundlage dafür waren. In diesem Sinne verzichten wir in dieser Woche auf die Serie, die wir über Konjunkturzyklen und die Untersuchung von Haushalten und Defiziten, Schulden und Steuern und der zukünftigen Krise, die sie mit sich bringen werden, wenn wir uns nicht darum kümmern. Lassen Sie uns stattdessen darüber nachdenken, wie unsere Welt nach dieser Krise aussehen soll. Was sollten unsere Leitprinzipien sein?Die meisten von uns wissen, dass die Gründerväter Locke, Hume, Smith und andere gelesen haben. Aber nur wenige von uns wissen, dass es eine weitere Reihe von Papieren gab, die ebenso einflussreich waren wie die Werke der berühmteren Philosophen. Sie waren eindeutig ein Teil des Hintergrunds für die Federalist Papers und später für unsere Verfassung.Mein Freund Joe Lonsdale, der vor allem für sein enormes und erfolgreiches Engagement im Bereich Risikokapital (Palantir, Anduril, Oculus, Software, Gesundheitswesen usw.) und als Gründer von 8VC bekannt ist, das 6 Milliarden Dollar in Start-ups in der Frühphase verwaltet, schreibt und moderiert auch einen Podcast zu einer breiten Palette von Themen. Außerdem gründete er das Cicero Institute, eine freiheitsliebende Denkfabrik und Aktivistengruppe, die sich darauf konzentriert, die Dinge auf staatlicher Ebene zu ändern. Sie waren sehr erfolgreich.Diese Woche schreibt er über Catos Briefe, eine Reihe von 144 Schriften, die zwischen 1720 und 1723 in London veröffentlicht wurden und in denen es um Regierung und Korruption geht und darum, was notwendig ist, damit Republiken erfolgreich sind. Sie waren im Amerika vor dem Revolutionskrieg sehr einflussreich. Er hat mir freundlicherweise die Erlaubnis erteilt, sein Werk für den Artikel dieser Woche zu verwenden. Lassen Sie uns nun darüber nachdenken, wie unser Land aussehen und sich verhalten soll, nachdem wir die kommende Krise gelöst haben.Im revolutionären Amerika lasen die Kolonisten Catos Briefe wegen der mitreißenden Lektionen über Freiheit, Macht, Tyrannei und republikanische Regierung. Wenn Sie heute einen durchschnittlichen amerikanischen Geschichtskurs besuchen würden, könnten Sie von Glück sagen, wenn Sie etwas über die Prinzipien der Amerikanischen Revolution erfahren würden, das über die ungerechte Besteuerung und vielleicht die Opposition gegen die Monarchie hinausgeht. Wenn Sie Pech haben, hören Sie vielleicht phantastische Gründe wie die Vorherrschaft der Weißen und die Sklaverei, wie sie im radikal-revisionistischen "1619-Projekt" dargestellt werden.Das populärste politische Werk der späten Kolonialzeit, das die gebildeten Kolonisten kannten und oft zitierten, wird man vergeblich suchen: Catos Briefe. Im Jahr 2023 jährt sich die Veröffentlichung dieser Sammlung von 138 pseudonymen Briefen in englischen Zeitungen zum 300. Mal. Sie wurden als Reaktion auf die öffentliche Empörung über die Südseeblase verfasst und waren in der britischen Politik und in den Kolonien einflussreich.Die Autoren John Trenchard und Thomas Gordon wählten den römischen Staatsmann und Stoiker Cato den Jüngeren (95-46 v. Chr.) als Pseudonym, weil er sich entschieden gegen die Korruption in der römischen Republik aussprach. In seinen letzten Tagen während des Bürgerkriegs beging er lieber Selbstmord, als sich Julius Caesar zu ergeben, dessen tyrannische Ansprüche Cato ablehnte.Die Südseeblase war ein frühes Beispiel für die Vetternwirtschaft zwischen Regierung und Unternehmen. Im Jahr 1711 wurde die South Sea Company als spekulatives Unternehmen gegründet, um die englischen Staatsschulden in Höhe von neun Millionen Pfund gegen Aktien des Unternehmens einzutauschen. Der angebliche Wert des Unternehmens beruhte auf einem vom Parlament erteilten Monopol für den Handel mit den spanischen Kolonien in der Neuen Welt und einer Lizenz für die Lieferung afrikanischer Sklaven an diese Kolonien.Das Unternehmen erwirtschaftete nie einen Gewinn und konnte nicht einmal Zinszahlungen leisten, doch Unternehmensleiter, Spekulanten und sogar britische Royals trieben den Aktienkurs im Jahr 1720 durch intensive Spekulationen in nur sechs Monaten von 125 Pfund auf 950 Pfund. Als die Blase platzte, fielen die Aktienkurse auf 185 Pfund, viele verloren riesige Summen, und die Schulden mussten erneut in die Nationalbank und andere öffentliche Finanzinstitute umgetauscht werden.Trenchard und Gordon erkannten die Südseeblase nicht nur als eine Finanzkrise, sondern als eine Krise der politischen Korruption und des fehlenden Gemeinsinns: Regierungsvertreter hatten sich mit Finanzmanipulatoren zu einem riesigen Betrug zusammengetan und das Vertrauen der Öffentlichkeit missbraucht. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, werden Sie verstehen, warum ich möchte, dass meine Mitbürger die Briefe mit mir noch einmal durchgehen. Die Absprachen und der Unfug zwischen Regierung und Unternehmen nehmen heute andere Formen an, aber die zugrunde liegenden Probleme sind weitgehend dieselben. Im Folgenden möchte ich einige wichtige Lehren für unsere heutige Zeit ziehen.Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, bezieht sich "Cato" auf Trenchard und Gordon, die Verfasser der Briefe aus dem 18. Jahrhundert, und nicht auf den antiken Cato den Jüngeren.