Defla S  Silberstreifen

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... nimmt wieder zu, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.China-Preissteigerungsrate bei -0,1%, offiziell deflationär. US-Preissteigerungsrate noch immer bei 0%. Immobilienpleiten auf dem Vormarsch, Mangel an Bauaufträgen gleichfalls am Zunehmen.Den Aktien ist das (zu unrecht bei vielen) egal, hier der SPX 500Weltweit herrscht dagegen Flaute, hier der Hang Seng Indexhier der Shanghai CompositeTotal irre ist die Aktienbewertung, wo ganz offziell Rezession herrscht, hier der DAX:Nun zum Metall: Mein öffentlicher SilberCall, es werde die Abwärtstrendlinie überwinden, in 3 öffentlichen Auftritten vorhergesagt, trat ein:Das hat sich gut gelohnt, mit Metall und Minenaktienneubestückung zum exakt richtigen Zeitpunkt.Gold rannte hinterher mit neuem ATH in USDund neuem ATH der Kreuzrelation gegen EURDa freuen wir uns, nur war das wahrscheinlich erst der Anfang.BitCoin dabei ebenfalls gestiegenEine gute Woche also und ein spannendes Warten auf die Verschärfung des Wendepunktes.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.