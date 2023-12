Gold - Allzeithoch übersprungen! Neue Rekordhochs jenseits der 2.100-USD-Marke

Im frühen Handel sprang der Goldpreis heute erneut massiv an und überwand das bisherige Rekordhoch bei 2.076 USD. In der Spitze erreichte der Kurs ein neues Allzeithoch bei 2.145 USD und notierte damit noch ein Stück höher, als das in den letzten Wochen mehrfach genannte Kursziel bei 2.130 USD. Allerdings setzten auf diesem Niveau direkt Gewinnmitnahmen ein, die den Höhenflug bremsten. Aktuell notiert der Wert wieder im Bereich von 2.090 USD und damit weiter klar über dem vorherigen historischen Höchststand.Die massive Rally muss jetzt wahrscheinlich zunächst von allen Marktteilnehmern "verdaut" werden, daher ist eine kurze Konsolidierung zwischen 2.060 und 2.100 USD zu erwarten. Anschließend könnte der Korridor in Richtung 2.130 und 2.145 USD verlassen werden. Ein kurzfristiges Doppeltop an dieser Stelle wäre nicht ungewöhnlich. Weniger wahrscheinlich wäre dagegen die direkte Fortsetzung des Anstiegs bis 2.205 USD. Dennoch könnte ein solcher Anstieg nach einer entsprechenden Korrektur folgen und darüber sogar das mittelfristige Ziel bei 2.270 USD erreicht werden.Sollte der Goldpreis dagegen unter 2.060 USD fallen, könnte ein Pullback an die Zone von 2.009 bis 2.020 USD folgen und dort der nächste Kaufimpuls einsetzen. Vorübergehend bärisch wären derzeit erst Kurse unter 1.998 USD zu werten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)