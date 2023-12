Goldpreis erreicht Rekordhoch aufgrund von Wetten auf baldige Fed-Senkungen

Der Goldpreis stieg am Montag im asiatischen Handel auf ein Rekordhoch und weitete damit eine Reihe der jüngsten Gewinne aus, da die Märkte darauf setzten, dass die Federal Reserve die Zinsen bereits im März 2024 senken könnte, auch wenn die Vertreter der Zentralbank vorsichtig blieben, berichtet Investing.com . Das gelbe Metall hat in den letzten Sitzungen stark zugelegt, da eine nachlassende Inflation, schwache Arbeitsmarktdaten und einige weniger schwärmerische Signale der Fed die Spekulationen anheizten, dass die Bank die Zinssätze Anfang 2024 senken wird. Die kurzfristige Nachfrage nach Gold wurde auch durch den Angriff auf ein amerikanisches Kriegsschiff und Handelsschiffe im Roten Meer angeheizt, der die Sorge vor einer Eskalation des Krieges zwischen Israel und der Hamas verstärkte.Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, bekräftigte in seiner Rede am Freitag seine Haltung, dass die Zinsen in den USA noch länger hoch bleiben werden. Aber einige Änderungen in seinen Signalen - insbesondere, dass er die Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation und das Potenzial für eine "weiche Landung" der US-Wirtschaft anerkannte - verstärkten die Erwartungen, dass die Fed die Zinssätze im Dezember nicht mehr anheben und möglicherweise bis März 2024 senken wird. Die Aussicht auf sinkende Zinssätze ist ein gutes Zeichen für Gold, da höhere Zinsen die Opportunitätskosten für Investitionen in das gelbe Metall in die Höhe treiben.Dieser Gedanke hatte den Goldpreisen im vergangenen Jahr zugesetzt, als die Fed begann, die Zinssätze aggressiv anzuheben. In der Zwischenzeit müssen sich die Märkte jedoch noch mit einer Reihe von Wirtschaftssignalen auseinandersetzen. Die Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft für November - ein wichtiger Indikator für den Arbeitsmarkt - werden im Laufe dieser Woche veröffentlicht, während die Inflationsdaten für den Rest des Jahres ebenfalls in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.© Redaktion GoldSeiten.de