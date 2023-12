Goldpreis, Inflation, Dollar-Zusammenbruch und BRICS

Die Erwartung eines steigenden Goldpreises wird oft mit einer sich verschlechternden Inflation und einem möglichen Zusammenbruch des US-Dollar in Verbindung gebracht. Das klingt logisch, und es gibt historische Präzedenzfälle, die solche Erwartungen stützen, aber zunächst ist eine Klarstellung erforderlich.Inflation ist die Entwertung des Geldes durch Regierungen und Zentralbanken. Die Inflation ist gewollt und alle Regierungen inflationieren und zerstören ihre eigenen Währungen. Die Inflation entsteht durch die Ausweitung des Geld- und Kreditangebots. Dadurch wird der Wert des gesamten im Umlauf befindlichen Geldes herabgesetzt. Infolgedessen verliert das gesamte im Umlauf befindliche Geld an Kaufkraft. Der Kaufkraftverlust zeigt sich in den höheren Preisen, die die Verbraucher für Waren und Dienstleistungen zahlen.Die höheren Preise sind keine Inflation. Sie sind die Auswirkungen der Inflation. Diese Auswirkungen sind kumulativ und unvorhersehbar. Mit der Zeit werden sie auch unbeständiger. Außerdem stehen die Auswirkungen der Inflation (Kaufkraftverlust, höhere Preise usw.) nicht im Verhältnis zur Höhe der Inflation, die erzeugt wird. Mit anderen Worten: Eine 100%ige Erhöhung der Geldmenge bedeutet nicht, dass sich die Verbraucherpreise verdoppeln werden.Gold ist echtes Geld. Es ist auch ursprüngliches Geld. Gold war Geld vor dem US-Dollar und allen Papierwährungen. Der US-Dollar ist ein Ersatz für echtes Geld, d.h. für Gold. Ein im Laufe der Zeit steigender Goldpreis spiegelt den Kaufkraftverlust des US-Dollar wider, der bereits eingetreten ist. Als der Goldpreis 1980 seinen Höchststand erreichte, korrelierte er mit einem 97%igen Kaufkraftverlust des Dollar bis zu diesem Zeitpunkt. Die Entwicklung war zwar spektakulär, aber es handelte sich hauptsächlich um die Aufholung des Dollarverfalls, der in den vorangegangenen vier Jahrzehnten stattgefunden hatte.Die aufeinanderfolgenden Höchststände des Goldpreises in den Jahren 2011 und 2020 spiegelten einen 99%igen Rückgang der Kaufkraft des US-Dollar wider und bestätigten ihn. Als der Goldpreis im August 2020 einen Höchststand von 2.058 Dollar je Unze erreichte, war er hundertmal höher als der ursprüngliche Festpreis von 20,67 Dollar je Unze, als der US-Dollar zu diesem Kurs frei in Gold konvertierbar war. Auch die Verbraucherpreise stiegen in diesem Zeitraum um einen ähnlichen Betrag. Der US-Dollar von vor 90 Jahren ist heute nur noch einen Penny wert - ein Kaufkraftverlust von 99%. Die einzige Rolle von Gold ist seine Verwendung als Geld. Gold ist echtes Geld, weil es die Eigenschaften von Geld besitzt, darunter auch die eines Wertaufbewahrungsmittels. Der Wert von Gold ist direkt auf seine Verwendung als Geld zurückzuführen. Der Wert von Gold ist konstant und unveränderlich. Eine Unze Gold ist heute nicht mehr wert als vor 50 oder 100 Jahren oder vor 1.000 Jahren. Gold ist das ursprüngliche Maß für den Wert. Bevor es Papierwährungen gab, wurden Waren und Dienstleistungen in Gold (Unzen, Gramm, Körner usw.) bepreist. Es war keine Frage, wie viel Ihr Gold wert war. Die Frage war, ob man genug Gold, d. h. Geld, hatte, um einen gewünschten Gegenstand zu kaufen.Ein Zusammenbruch des US-Dollar bedeutet eine weitere, erhebliche Erosion seiner Kaufkraft, den möglichen Verlust seines Reservestatus und eine mögliche Ablehnung. Mit anderen Worten, die Möglichkeit, dass der Dollar wertlos wird, wird oft angedeutet, wenn das Wort "Zusammenbruch" verwendet wird. Der Zeitpunkt könnte wichtiger sein als die damit verbundene totale Zerstörung. Wenn sich zum Beispiel die Preise für Konsumgüter und Dienstleistungen in den nächsten sechs Monaten verdoppeln würden, wäre der Sinn und Zweck des Begriffs "Zusammenbruch" erfüllt. Sollte der US-Dollar jedoch wertlos werden, wäre der Goldpreis in US-Dollar bedeutungslos.Wählen Sie eine Zahl, irgendeine Zahl. Sagen wir 100.000 Dollar je Unze. Wenn niemand bereit ist, Dollar im Handel zu akzeptieren, wären Sie dann bereit, Ihr Gold zu diesem Preis zu verkaufen? Wenn der US-Dollar wertlos wird, ist es egal, wie hoch der Goldpreis in US-Dollar ist. Auch unter diesen Bedingungen ist es wichtig, wie viel Gold Sie besitzen. Gold würde seine Kaufkraft behalten. Wenn es einen USD-Preis gibt, sagt er nur aus, wie viel Kaufkraft der Dollar noch verloren hat.Gold zu 100.000 Dollar ist nicht wertvoller als zu 2.000 Dollar. Und Gold zu 2.000 Dollar ist heute nicht wertvoller als zu 20,67 Dollar je Unze. Es spielt auch keine Rolle, in welcher Währung der Goldpreis angegeben ist. Der Goldpreis in Dollar, Euro, Yen oder Yuan sagt nichts über Gold aus, sondern nur darüber, was mit der Währung selbst geschieht. Wäre der Goldpreis heute beispielsweise in chinesischen Yuan angegeben und würde der Yuan 50% seiner derzeitigen Kaufkraft verlieren, würde der Goldpreis in Yuan diesen Verlust widerspiegeln, indem er schließlich um 100% ansteigt.Der 50%ige Kaufkraftverlust des Yuan würde die Kosten der in Yuan bepreisten Waren und Dienstleistungen ebenfalls um 100% erhöhen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine Erhöhung des Goldpreises erst dann erfolgt, wenn die Auswirkungen der Inflation bereits sichtbar sind und vom System absorbiert werden.Einige Länder (BRICS) haben den US-Dollar lautstark verurteilt. Sie haben sich mit dem scheinbar gemeinsamen Ziel zusammengeschlossen, "den US-Dollar zu stürzen". Es ist wichtig zu verstehen, dass die gesamte Rhetorik und Öffentlichkeitsarbeit der BRICS-Staaten und ihre Bemühungen, den US-Dollar zu untergraben und zu ersetzen, politischer Natur sind. Inwieweit sind ihre Argumente zugunsten einer Alternative zum US-Dollar als Reservewährung berechtigt? Können Sie darauf vertrauen, dass Länder wie Russland und China usw. diese Alternative unterstützen und bereitstellen?Vertrauen ist ein Thema, wenn es um Forderungen und Versprechen nach einer "goldgedeckten" Währung geht, die den Dollar ersetzen soll. Der wichtigste Punkt ist nicht die Golddeckung, sondern die Konvertierbarkeit. Der Erfolg einer Fiatwährung oder eines realen Geldersatzes (mit anderen Worten: alles, was nicht Gold selbst als Tauschmittel ist) hängt von der Konvertierbarkeit in Gold ab - auf Nachfrage. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt beinhalten die Versuchsballons und potenziellen Vorschläge für eine goldgedeckte Währungsalternative zum US-Dollar keine Konvertibilität.Gold ist echtes Geld und ein langfristiges Wertaufbewahrungsmittel. Alle Versuche, es zu ersetzen, sind Substitute für echtes Geld und zum Scheitern verurteilt. Die Glaubwürdigkeit des US-Dollar beruhte auf seiner Konvertierbarkeit in Gold zu einem festen, vereinbarten Wechselkurs. Fehlt diese Konvertierbarkeit, machen sich die anhaltenden Auswirkungen der Inflation (Kaufkraftverlust in USD) in einem höheren Goldpreis bemerkbar. Ohne Goldkonvertibilität sind alle Versuche, den US-Dollar zu ersetzen, zum Scheitern verurteilt.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 3. Dezember 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.