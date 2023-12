Goldpreis nach volatilem Rekordhoch stabil über 2.000 Dollar

Der Goldpreis stieg am Dienstag im asiatischen Handel leicht an und stabilisierte sich, nachdem er zu Beginn der Woche Rekordhöhen erreicht hatte, da die anhaltenden Erwartungen einer weniger zurückhaltenden US-Notenbank und die erhöhte Nachfrage nach sicheren Häfen das gelbe Metall stützten, berichtet Investing.com . Das gelbe Metall verzeichnete am Montag im frühen Handel einen ungewöhnlich starken Anstieg, wobei die Kassapreise kurzzeitig einen Höchststand von 2.148,78 Dollar je Unze erreichten, bevor sie von diesem Höchststand aus stark zurückfielen.Der Anstieg war auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, wobei der wichtigste die etwas weniger aggressiven Signale der Federal Reserve waren, die die Erwartungen auf eine baldige Zinssenkung durch die Zentralbank erhöhten. Die Nachfrage nach dem gelben Metall als sicherer Hafen stieg, nachdem ein Angriff auf US-Schiffe im Roten Meer die Besorgnis über einen umfassenderen Konflikt im Nahen Osten verstärkte. Ein separater, nicht damit zusammenhängender Angriff auf eine bekannte Goldmine in Peru schürte ebenfalls die Befürchtung von Versorgungsengpässen auf den Goldmärkten.Die Kurse der Fed-Futures zeigten, dass die Händler nun eine Wahrscheinlichkeit von 49% einpreisen, dass die Zentralbank die Zinssätze bereits im März 2024 senken wird, was einen deutlichen Rückgang gegenüber der Wahrscheinlichkeit von 60% zu Beginn der Woche bedeutet. Diese Ungewissheit trug auch dazu bei, dass sich der Dollar von seinen jüngsten Tiefstständen weiter erholte, was wiederum die jüngsten Gewinne von Gold schmälerte. Dennoch dürfte das gelbe Metall weitgehend begünstigt bleiben, da die Märkte nach wie vor davon überzeugt sind, dass die Fed die Zinsen in diesem Zyklus nicht mehr erhöhen wird. Steigende Zinssätze erhöhen die Opportunitätskosten einer Anlage in Goldbullion - ein Handel, der dem gelben Metall zu Beginn des Jahres zugesetzt hatte.© Redaktion GoldSeiten.de