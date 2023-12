Champagner- und Kaviartage rundum

-Zone mit einem Wert von "21" zeigt, im direkten Gegensatz zum aktuellen Wert von "67", den wir jetzt haben. Während sich die "Keine Landung"-Menschen in überbewertete Aktien stürzen, die in die Ionosphäre der nasenblutenden Ewigkeit abdriften, erlebt die Welt eine "Panik-Kauf"-Manie der höchsten und obszönsten Ordnung.



Was Sie und ich gerade beobachten, ist genau das, worüber ich bereits im September schrieb, als auf Twitter von einem Marktcrash die Rede war - die völlige Umkehrung der Panikverkäufe und des "Karriererisiko"-Verhaltens von Ende Oktober wurde nun durch den gleichen Terror ersetzt, nur dass die Kauf-Seite mit einem noch größeren "Karriererisiko" belastet ist und in einem wahnsinnigen Bemühen, die Portfolios von Barmitteln zu befreien, in dem verzweifelten Bemühen, sich bis zum Jahresende ein bonusgenerierendes Alpha zu sichern.



In der letzten Woche habe ich darauf hingewiesen, dass ein zweitägiger Schlusskurs über der Marke von 184,36 Dollar erforderlich ist, die den Scheitelpunkt dieser Widerstandszone im Preisband von 184-186,33 Dollar darstellt. Der erste Schlusskurs lag am Montag bei 186,77 Dollar, der darauffolgende Dienstag bei 189,26 Dollar, bevor die Woche bei 192,01 Dollar endete, was einem Hoch von 2023 entsprach und nun nur noch wenige Punkte vom Allzeithoch von 194,44 Dollar entfernt ist, das zuletzt am 6. August 2020 erreicht wurde.



Es gab zwei weitere Anstiege auf Allzeithochs, die von Bedeutung sind, und beide waren "ereignisgesteuert". Die russische Invasion in der Ukraine trieb den GLD am 8. März 2022 auf einen Höchststand von 193,30 Dollar, und die regionale Bankenkrise veranlasste die Fed, die Banken im Abseits mit der BTLF (Bank Term Lending Facility) zu retten, die am 6. Mai 2023 bei 191,36 Dollar notierte.



Dieser Anstieg auf neue Höchststände beunruhigt mich ein wenig, denn während die Medien glauben, es handele sich um ein "Jay-Powell-Ereignis", sieht Gold in der Regel weit über solch trivialen Unsinn wie einen Fed-Sprecher hinaus, selbst wenn es der Vorsitzende ist. Ich denke, dass die Ankündigung "Vereinigte Arabische Emirate geben den US-Dollar für alle Zahlungen auf" von weit größerer Bedeutung war als alles, was JayPo sagte. Mit dem Abzug aller US-Militärs von saudi-arabischem Boden bis zum Neujahrstag 2004 ist der "Petrodollar" nun tot.



An diesem Wochenende sitzen alle Blogger, Newsletterschreiber, Twitter-Nutzer und YouTuber an ihren Computern und hämmern sprachliche oder visionäre "Siegesrunden" über den Besitz von Gold und Silber und die unangefochtene Eroberung der Bullionbankriesen, die sie jahrelang kontrolliert haben. Sie wollen und verdienen die totale Rechtfertigung und Absolution von den Sünden der Abgötterei zweier Metalle, die jahrhundertelang Tresorpaläste und Zentralbanktresore geschmückt haben.An diesem Wochenende werden die Sektkorken knallen und Luftballons in den Himmel steigen, um das Allzeithoch des Goldpreises zu feiern, das zumindest die Höchststände vom August 2020 in der Futures-Arena in den Schatten stellt, wobei Puristen argumentieren, dass nur der Kassamarktschluss von 2.078,90 Dollar zählt.Als Markthistoriker mit 45 Dienstjahren als Ausbildungsgrundlage möchte ich zunächst darauf hinweisen, dass die Spanier ein herzhaftes Volk waren und sind; sie durchstreiften den spanischen Kontinent jahrzehntelang in einer Weise, die die Wikinger wie Chorknaben aussehen ließ. Sie vergewaltigten, plünderten und brandschatzten und machten eine ganze Zivilisation von Azteken zu Sklaven, während sie sich mit goldenen Reichtümern aus dem Staub machten, die bis heute als unergründlich gelten.Sie waren so großartige Seefahrer, dass ganze Galeonen mit goldenen Gegenständen - Pokalen und Tellern, Kronleuchtern und Helmen sowie Schmuck in allen Formen und Größen - von Mexiko, Mittel- und Südamerika zu den Häfen von Barcelona und Valencia transportiert wurden, um die Gunst der spanischen Könige und Königinnen zu gewinnen, die ihren mutigen Capitanos mit Villen und Landgütern huldigten, die heute noch stehen. Gold ist seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil des spanischen Portfolios und wird es auch immer bleiben.Angesichts des Anstiegs der Goldfutures auf neue monatliche Höchststände in dieser Woche muss der Spanier Hernan Cortez zusammen mit James Blanchard, Howard Ruff und Harry Schultz auf uns alle herabblicken. Direkt neben ihnen nippt der Kanadier Ian McAvity an einem White Russian, während Murray Pezim und Bruce MacDonald im Duett die Köpfe der Champagnerflaschen mit dem Küchenmesser des Hy's abschlagen.Tausende und Abertausende von armen Seelen, die in den letzten Jahrzehnten dank der "Bankster-Schwindeleien" in Armut gestorben sind, marschieren als Chor durch die Felder und Wälder hinter ihnen und schmettern ein rhythmisches Mantra der Unterstützung für die lange unterdrückte goldene Horde.Es wurde gesagt, dass "es kein Fieber wie das Goldfieber gibt", aber ich würde das bestreiten und sagen, dass "es keine Sucht wie die Silbersucht gibt", und selbst nachdem ich diese Absurdität des Jubelns durch die Bitcoin-Gemeinschaft gesehen habe, ist es offensichtlich, dass eine große Veränderung in der Rolle der amerikanischen Währung bevorsteht. Sehen Sie, jeder Anstieg bei Gold und Silber und Bitcoin und Kupfer und Uran und Lithium ist ein Rückgang des funktionalen Nutzens des US-Dollar.Bürgerinnen und Bürger, die sich über die zunehmende Belastung durch den massiven Anstieg der Lebenshaltungskosten aufregen, ergreifen nun Maßnahmen, um die Erosion ihrer Sparkonten zu verhindern. Sie wurden in der Zeit nach der GFC in den Aktienmarkt gezwungen, weil ihre Ersparnisse bedroht waren; sie wurden in Bitcoin gezwungen, weil die Regierung 2008 die Banken rettete, indem sie ihrer heimischen Währung keinen Respekt zollte; sie werden jetzt in Gold und Silber gezwungen, weil Aktien dem Ansturm von Gewinnherabstufungen und KGV-Schrumpfungen nicht standhalten können.Anfang Oktober twitterte ich, dass wir bis zum Neujahrstag ein "neues Rekordhoch" sehen würden, und dies basierte auf den Volumenmerkmalen des ersten Anstiegs des SPDR Gold Shares ETF (GLD) auf 184,00 Dollar, was in etwa dem Niveau von 2.000 Dollar für Kassagold entsprach. Ich werde nicht näher darauf eingehen, aber wie ich seit den 1980er Jahren geschrieben habe, "geht das Volumen dem Preis voraus", und diese Volumenmerkmale sagten mir in hohem Maße, dass der konstante Anstieg des Volumens während der Auf- und Abwärtsschübe des GLD eine "Bataille Royale" in den Handelsgruben von London und New York darstellte.Das Problem war jedoch, dass man den Banken, die ihre Verkäufe durch die verschleierte Fälschung von echtem Gold an den Terminbörsen immer weiter gesteigert haben, niemals vertrauen kann, dass sie entweder teilweise oder ganz verschwinden. Sie sind immer da draußen, immer bereit, den Moment zu ergreifen, in dem die Einzelhändler, angeführt von den Newslettern, Podcastern und YouTubern, die sich mit atemlosem Enthusiasmus und hirnloser Wiederholung ihren Weg zur Prominenz bahnen, indem sie "Rekordhochs" rufen, an den Rand der absoluten Hingabe gelockt werden.Bei einem RSI für den GLD von 73,28 könnte man geneigt sein, ein paar Kontrakte derjenigen zu verkaufen, die ich letzte Woche zu 9,75 Dollar gekauft hatte, da sie heute fröhlich bei 16,00 Dollar je Kontrakt mitliefen. RSI-Werte über 70 sind normalerweise gefährlich für Gold, aber der RSI für den Dow Industrials lag vor der Schlussglocke bei über 80.Am 5. Oktober verschickte ich einen Chart des CNBC Fear-Greed-Index, die einen Sturz der Nadel in die