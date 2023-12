Heute ein paar Worte und Gedanken zum Lithium-Sektor und den aktuellen Bewegungen. Die Preise für Lithium fallen seit Wochen deutlich. Im Gegensatz zum Jahresende 2022, als die Preise auf noch nie dagewesene Höhen getrieben wurde, fallen die Preise derzeit fast täglich:Hinzu kommen negative Berichte der Banken und Broker. Gestern kam UBS mit einer Studie heraus, in der man Preise für Spodumen-Konzentrat von 800 USD je Tonne nicht ausschließt.Zusätzlich hat die UBS das Kursziel für den Lithium-Produzenten Pilbara Minerals (ASX: PLS) von 3,75 AUD auf 3,05 AUD gesenkt, ebenso wurde die Einschätzung von "neutral" auf "sell" geändert. Pilbara ist derzeit die meist leerverkaufte Aktie an der ASX. Knapp 20% aller Aktien sind leerverkauft:Pilbara ist daraufhin heute in Sydney nochmals um 8,50% eingebrochen und auf ein neues Jahrestief gefallen:Auf der anderen Seite sind die Meldungen über die E-Auto-Verkäufe sehr verschieden. Während die traditionellen Autobauer meist etwas klagen, laufen die Verkäufe der Vorreiter (TESLA, BYD) gut. Die neueste Statistik aus den USA zeigt aber, dass bis November über 1 Million E-Autos verkauft wurden, was ein neuer Rekord ist: