Brasilien wird OPEC+ ab Januar beitreten

Laut dem brasilianischen Energieminister Alexandre Silveira wird Brasilien der einflussreichen OPEC+-Ölkoalition beitreten, in der einige der größten Erdöl produzierenden Länder der Welt zusammengeschlossen sind, berichtet CNBC . Die Ankündigung erfolgte während eines verschobenen OPEC+-Treffens, auf dem die Ölförderstrategie für 2024 erörtert werden sollte. Die schwachen Preise wurden durch die schwache Nachfrageerholung in China, geopolitische Risiken und die Unsicherheit über die Lieferungen der von den USA sanktionierten OPEC-Mitglieder Iran und Venezuela belastet.In einem Video, das von dem Treffen stammt, meinte Silveira, dass Präsident Lula da Silva die Mitgliedschaft seines Landes ab dem nächsten Jahr genehmigt habe. "Zum Abschluss meiner Ausführungen möchte ich Ihnen mitteilen, dass der ehrenwerte Präsident Lula unseren Beitritt zur OPEC+-Kooperationscharta ab Januar 2024 bestätigt hat", erklärte er. "Es ist wichtig, dass unser technisches Team den Inhalt des Dokuments analysiert, das wir gerade erhalten haben, die Charta der Zusammenarbeit. Dies ist Teil des Protokolls unserer Regierung", fügte er hinzu."Brasilien hat eine Einladung zum Beitritt zur OPEC+ erhalten. Der Minister für Bergbau und Energie, Alexandre Silveira, prüft die Angelegenheit", teilte das brasilianische Energieministerium in einer von Google übersetzten Antwort auf eine Anfrage nach einem Kommentar zur Mitgliedschaft des Landes mit. Es war nicht sofort klar, ob Brasilien als Folge seiner Mitgliedschaft ab dem nächsten Jahr Produktionskürzungen vornehmen muss.Die Ankündigung der Mitgliedschaft Brasiliens in der von Saudi-Arabien und Russland dominierten OPEC+ erfolgt, nachdem die OPEC-Mitglieder Saudi-Arabien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate im Sommer eingeladen wurden, der BRICS-Gruppe der Schwellenländer beizutreten, zu der auch Brasilien gehört.© Redaktion GoldSeiten.de