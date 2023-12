Völlig am Ende!

Die angeblich segensreiche Injektion schütze weder vor Ansteckung, noch vor Weiterverbreitung, so die EMA. Bisher vernimmt man wenig Aufregung.Venezuela scheint nicht genug Probleme zu haben, jetzt will man nach dem positiven Referendum tatsächlich nach großen Teilen von Guyana greifen.Deutschland ist im Ausnahmezustand. Die Natur wird zerstört, Wirtschaft und Bevölkerung leiden und laut dem grünen Wirtschaftsexpertem Habeck verschwende der Staat kein Geld, weil es ja bei Empfängern ankommt. Hauptsache woanders?Auch in den USA setzt sich der Abstieg breiter Teile der Bevölkerung fort, während die Aktienmärkte (ohne Marktbreite) noch in hohen Gefilden verweilen.Gold und Silber und auch Minenaktien sind trotz der jüngsten Anstiege in Relation zu Aktien weiterhin spottbillig.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)