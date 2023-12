Wie der Verlust eines Auges Charlie Munger zum Erfolg verhalf

Die Lebensgeschichte von Charlie Munger, der letzte Woche im Alter von 99 Jahren verstorben ist, dient als leuchtendes Beispiel für den beständigen amerikanischen Traum, insbesondere in einer Zeit, in der viele Menschen daran zweifeln, ob das Versprechen eines besseren Lebens noch intakt ist.Im Gegenteil, ich glaube, dass Mungers Lebensweg in Verbindung mit den Daten der aktualisierten Forbes-400-Liste bestätigt, dass der amerikanische Traum noch immer lebt. Charlie Mungers Leben begann in einer bescheidenen Stadt im Mittleren Westen, weit entfernt vom Glamour der Wall Street. Seine frühen Jahre waren von Entbehrungen geprägt, darunter eine Ehe, die mit einer Scheidung endete, was damals eine Seltenheit war, und die ihm nur ein geringes Vermögen hinterließ.Doch die Widrigkeiten waren noch nicht vorbei. Mungers Sohn Teddy erkrankte an Leukämie, und Charlie trug die finanzielle Last der Krankheit seines Sohnes und bezahlte alles aus eigener Tasche. Tragischerweise verstarb Teddy im zarten Alter von neun Jahren, was Charlie am Boden zerstörte. Angesichts solch überwältigender Herausforderungen - eine gescheiterte Ehe, finanzieller Ruin, der Verlust seines geliebten Sohnes und dann die chirurgische Entfernung seines linken Auges nach einer verpfuschten Kataraktoperation - muss es für Munger verlockend gewesen sein, sich den Lastern hinzugeben, denen viele andere erlegen sind.Zu seinem Glück kreuzte sich zu dieser Zeit der Weg des zukünftigen Milliardärs mit dem eines schrulligen Investors aus Omaha, Nebraska, namens Warren Buffett. Gemeinsam begannen die beiden Value-Investoren, notleidende Aktien eines alten Textilunternehmens namens Berkshire Hathaway zu kaufen. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.Zwischen 1992 und 2022 erzielte Berkshire eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 13% und schlug damit den S&P-Aktienindex in etwa zwei Dritteln der Zeit auf jährlicher Basis. Hätte ein Anleger 1978, als Munger in das Unternehmen eintrat, Berkshire-Aktien im Wert von 100 US-Dollar gekauft, wäre diese Investition heute etwa 400.000 US-Dollar wert. Der nachstehende Chart zeigt die jährlichen Renditen für Berkshire A-Aktien abzüglich der jährlichen Renditen für den S&P 500.James Truslow Adams, der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Historiker, der den Begriff "Amerikanischer Traum" prägte, definierte ihn 1931 als den "Traum von einem besseren, reicheren und glücklicheren Leben für alle unsere Bürger jeden Ranges". Gilt dieser Traum noch immer?Heute können viele Amerikaner nicht anders, als daran zu zweifeln. Laut einer aktuellen Umfrage des Wall Street Journal/NORC glauben nur noch 36% der erwachsenen Amerikaner an den amerikanischen Traum - ein deutlicher Rückgang gegenüber 53% im Jahr 2012 und 48% im Jahr 2016. Etwa zwei Drittel der Befragten gaben an, dass der amerikanische Traum entweder früher einmal galt, aber nicht mehr oder nie gegolten hat. Darüber hinaus glaubt die Hälfte der Menschen, dass sich das Leben in den USA in den letzten 50 Jahren verschlechtert hat.Es ist unbestreitbar, dass die USA derzeit vor historischen wirtschaftlichen Herausforderungen stehen. Trotz höherer Zinssätze bleibt die Inflation hartnäckig und stieg im Oktober um 3,2% im Jahresvergleich. Wohneigentum ist wohl die wichtigste Komponente des amerikanischen Traums, aber aufgrund der himmelhohen Hypothekenzinsen ist die Erschwinglichkeit von Wohneigentum auf einem Rekordtief, ebenso wie die anstehenden Hausverkäufe. So schlimm das auch klingt, ich bin optimistisch, dass das Schlimmste hinter uns liegt. Der Schmerz ist vorübergehend, und die Hoffnung wird sich durchsetzen.Nehmen Sie es mir aber nicht übel. Die aktualisierte Forbes 400-Liste, die im Oktober veröffentlicht wurde, zeigt einen ermutigenden Trend. Mehr als zwei Drittel der heutigen Milliardäre sind Self-Made, ein bemerkenswerter Anstieg gegenüber weniger als der Hälfte im Jahr 1984. Im Jahr 2023 werden erstaunliche 70% der Milliardäre ihr Vermögen von Grund auf aufgebaut haben.Von diesen Self-Made-Milliardären haben 29 die Note 10 erhalten, was bedeutet, dass sie einst unterhalb der Armutsgrenze lebten oder auf ihrem Weg zum Erfolg mit erheblichen Widrigkeiten konfrontiert waren. Auf der Liste stehen Personen wie der ehemalige Starbucks-CEO Howard Schultz, der in einem Wohnprojekt in Brooklyn aufwuchs, und David Murdock, der ehemalige CEO der Dole Food Company und Kriegsveteran, der kurzzeitig Obdachlosigkeit erlebte. Diese Vielfalt an Hintergründen und Geschichten in den Reihen der reichsten Amerikaner unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des amerikanischen Traums.In diesen Zeiten des Zweifels und der Ungewissheit erinnert uns die Lebensgeschichte von Charlie Munger daran, dass der amerikanische Traum kein Relikt aus der Vergangenheit ist. Er ist sehr lebendig, gedeiht und ist für diejenigen erreichbar, die es wagen zu träumen, hart zu arbeiten und Widrigkeiten zu überwinden.Mungers Weg aus der Tiefe der Verzweiflung zum Milliardär und zu einer verehrten Figur in der Finanzwelt spricht Bände über die Möglichkeiten, die in dieser großartigen Nation noch immer bestehen. Lassen wir uns von seinem Vermächtnis sowie von den Geschichten der Self-Made-Milliardäre inspirieren, die weiterhin die Landschaft des amerikanischen Erfolgs prägen.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 04. Dezember 2023 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.