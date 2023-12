Lithium: Teil II.

Nachdem ich vorgestern schon einiges zum Lithium-Sektor geschrieben habe, heute noch ein paar "Nachträge", da offensichtlich die "Message" bei einigen wenigen Lesern nicht ganz angekommen ist: Ich denke, der Markt übertreibt zu deutlich nach unten, sowohl bei den Lithium-Preisen als auch bei den Kursen vieler Lithium-Aktien.Mit Lithium-Aktien meine ich Qualität, wie eine Albemarle, Pilbara Minerals Patriot Battery Metals oder Piedmont Lithium . Nicht die hinterletzten Explorer, die über gewisse Portale per E-Mail beworben werden.Sie werden auch immer negative Artikel zu E-Autos finden oder zum Absatz. Doch Fakt ist, der Sektor wächst. Es gibt viele Branchen-Insider, denen Sie folgen können, wie z.B. Joe Lowry von Global Lithium: https://twitter.com/globallithium der über ein sehr gutes Branchennetzwerk weltweit verfügt und in seinem Podcast immer spannende Berichte hat.Das Thema DLE (Direct Lithium Extraction) scheint auch immer wieder für Unsicherheit zu sorgen. Ja, es gibt Unternehmen die sagen, dass das die Zukunft ist (weil sie es selbst probieren wollen) und ja, Exxon will in Arkansas an einem Projekt arbeiten (die Projekte gehörten der Firma eh schon). Bewiesen ist das noch nicht und es gibt viele Experten, die daran zweifeln.Leider erinnert mich das Thema stark an die Potash-Produktion aus den Salzseen in Australien ( Salt Lake Potash Australian Potash ). Auch hier hat es im kleinen Format funktioniert und dann in der Praxis sind alle Projekte, die für hunderte von Millionen Dollar gebaut wurden, gescheitert. Alle drei Unternehmen sind bankrott.Ich wollte Ihnen nur meine bescheidene Meinung zum Thema Lithium mitteilen, da wir ja u.a. mit Patriot Battery Metals einen der größten Gewinner aller Zeiten im Depot haben, der viele von Ihnen zum Millionär gemacht hat.Heute in Australien teilweise interessante Bewegungen im Sektor. Pilbara Minerals (ASX: PLS): Liontown Resources (ASX: LTR):Den ersten Teil des Artikels können Sie hier lesen...© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.