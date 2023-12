Osisko Development beginnt Bohrkampagne im Rahmen der Explorationsarbeiten an der Oberfläche in den Kupfer-Gold-Porphyrzielen

Montreal, 6. Dezember 2023 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn einer ersten Diamantkernbohrexplorationskampagne bekannt zu geben, um das Potenzial für eine Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Mineralisierung im Zielgebiet Big Hill (Abbildung 2) des Unternehmens zu überprüfen. Big Hill liegt auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Tintic (Tintic oder das Projekt Tintic) im historischen Bergbaurevier East Tintic in Zentral-Utah, USA. Nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für Bohrungen über Tage mobilisierte das Unternehmen ein Diamantkernbohrgerät von Major Drilling America aus Salt Lake City, Utah, das am 1. Dezember 2023 vor Ort eintraf und mit den Bohrarbeiten begann (Abbildung 1).Sean Roosen, Chairman und CEO von Osisko Development, sagte: Jetzt, da wir die Genehmigungen für die Bohrungen über Tage in der Hand haben, freuen wir uns sehr darauf, auf der Liegenschaft Tintic mit den Bohrungen in den vorrangigen Zielgebieten zu beginnen, um das Kupfer-Gold-Porphyr-Potenzial in der Tiefe zu erkunden. Bisher wurden in diesen Gebieten noch keine detaillierten Arbeiten mit modernen Explorationstechniken durchgeführt, und wir erwarten, dass die ersten Bohrungen uns unschätzbare Informationen liefern werden, die unser Verständnis und unsere Interpretation des gesamten Gebiets Tintic und seines Potenzials, ein Kupfer-Gold-Porphyr-Zentrum zu beherbergen, unterstützen.- Der Bezirk Tintic, der 65 Kilometer (40 Meilen) von der Mine Bingham Canyon von Rio Tinto entfernt liegt, gilt seit jeher als ein Gebiet mit Potenzial für eine Kupfer-Gold-Molybdän-Mineralisierung des Porphyrtyps. Die Mineralisierungs- und Alterationsformen im Bezirk Tintic unterstützen die Interpretation eines klassischen porphyrisch-epithermalen Systems mit einem hohen Maß an rheologischer und struktureller Kontrolle über den Mineralisierungstyp und -verteilung (Abbildung 3).- Zwei große Lithocaps (ausgedehnte Alterstionszonen), die sich als anomale geochemische Bereiche an der Oberfläche abzeichnen - eine Art von Hochtemperatursignatur, die auf eine potenziell bedeutende vulkanische Aktivität unter Tage hinweist - wurden innerhalb der Liegenschaft des Unternehmens auf dem Projekt Tintic identifiziert, und zwar in den Gebieten Big Hill und Silver Pass (Abbildung 2).- Die erste Phase des Diamantkernbohrprogramms über Tage umfasst zwei Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.000 Metern (9.842 Fuß).- Die Zielsetzung dieses übertägigen Bohrprogramms ist, vorrangige Ziele für ein potenzielles porphyrartiges Kupfer-Gold-Molybdän-Mineralsystem zu überprüfen, das für die beträchtliche hochgradige epithermale Gold- und Silbermineralisierung und die in der Vergangenheit produzierenden Karbonat-Silber-Blei-Zink-Verdrängungslagerstätten auf der Liegenschaft Tintic verantwortlich ist.- Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Oktober 2023 erwähnt, wurde Anfang Oktober 2023 mit den Bohrungen auf dem potenziellen Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyrziel Trixie West (Abbildung 2) begonnen, und zwar unter Tage in der Testmine Trixie (Trixie). Ungefähr 70 % der Zielbohrung wurden bisher niedergebracht und sie nähert sich der projizierten Zielzone (Abbildung 4).Das Projekt Tintic befindet sich im historischen Bergbaurevier Tintic, einer Ansammlung von Basis- und Edelmetallvorkommen, die sich über mehr als 200 Quadratkilometer (ca. 80 Quadratmeilen) in den East Tintic Mountains im Norden von Utah erstrecken. Der Großbezirk Tintic, der gemeinhin in die Unterbezirke Main, East, North und Southwest unterteilt wird, ist nach Bingham der zweitgrößte metallproduzierende Bezirk in Utah (Krahulec und Briggs, 2006).Es besteht ein beträchtliches Explorationspotenzial für zusätzliche Au-Ag-Systeme mit hohem Sulfidierungsgrad, ähnlich wie bei Trixie, für zusätzliche Kluftzonen in der Nähe historischer Minen wie North Lily und Eureka Standard, für historische Karbonat-Verdrängungslagerstätten wie Burgin, North Lily und Tintic Standard sowie für tiefe Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Ziele in Verbindung mit bekannten Lithocaps wie Big Hill, Silver Pass und Government Canyon, die von früheren Betreibern kaum erkundet wurden (Abbildung 2).Abbildung 1: Diamantkernbohrgerät zur Erkundung einer potenziellen Kupfer-Gold-Porphyr-Mineralisierung im Zielgebiet Big Hill auf dem Projekt Tintic (Dezember 2023)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72926/NR-231206_ODV_DE.001.jpegDie Informationen in Bezug auf das Projekt Tintic und die aktuelle MRE für die Lagerstätte Trixie (die Trixie MRE) werden durch den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Initial Mineral Resource Estimate for the Trixie Deposit, Tintic Project, Utah, United States of America vom 27. Januar 2023 (mit Stichtag 10. Januar 2023) unterstützt, der von unabhängigen Vertretern von Micon International Limited für das Unternehmen erstellt wurde (der Technische Bericht Tintic). Es wird auf den vollständigen Text des technischen Berichts Tintic verwiesen, der gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt wurde und in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar ist.Ein 3D-Modell und eine virtuelle Besichtigung von Trixie und des gesamten Projekts Tintic sind auf der VRIFY-Seite des Unternehmens unter https://vrify.com/decks/12801 verfügbar.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Maggie Layman, P.Geo., Vice President, Exploration von Osisko Development, und einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.Abbildung 2: Lithocap-Highlights der Porphyr-Zielgebiete und Lage der Bohrplattformen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72926/NR-231206_ODV_DE.002.jpegAbbildung 3: verallgemeinertes konzeptionelles Lagerstättenmodell eines epithermalen Porphyrsystems mit hoher Sulfidierung.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72926/NR-231206_ODV_DE.003.pngAbbildung 4: Stand der Bohrung im Porphyr-Zielgebiet Trixie Westhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72926/NR-231206_ODV_DE.004.png Osisko Development Corp. ist ein führendes nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige, in der Vergangenheit produzierende Liegenschaften in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen mit Potenzial für die Größe eines Bezirks konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo im zentralen British Columbia, Kanada, des Projekts Tintic im historischen Bergbaurevier East Tintic in Utah, USA, und des Goldprojekts San Antonio in Sonora, Mexiko, zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Liegenschaften, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere höffige Explorationsliegenschaften ergänzt. 