Nur eine weitere Bullionbank-Intervention

In den 13 Jahren, in denen ich Edelmetalle beobachte, habe ich unzählige Interventionen und Manipulationen auf dem Goldmarkt beobachtet. Einige sind offensichtlich und offenkundig, aber die meisten sind subtil und werden von Händlern und Anlegern übersehen oder übersehen. Was Sie gerade am Sonntag, den 3. Dezember, gesehen haben, war definitiv keine subtile Intervention. Betrachtet man andere offensichtliche Manipulationen, die darauf abzielen, die Stimmung und die Dynamik auf dem Goldmarkt zu kontrollieren oder umzukehren, so fallen einem mehrere Ereignisse ein. Das berüchtigtste Ereignis war der 6. September 2011.Der Goldpreis hatte sich den ganzen Sommer über aufgrund der Sorge um sichere Häfen und solides Geld erholt, und am frühen Morgen des 6. September stellte die Schweizerische Nationalbank einen Plan zur Schwächung des Frankens vor, indem sie ihn an den Euro koppelte. Dies war eine außerordentlich positive Entwicklung für Gold, und der Preis stand kurz davor, auf ein neues Allzeithoch über 1.900 Dollar anzusteigen. Zu diesem Zeitpunkt waren alle Gold-Leerverkäufe, die jemals aufgelegt wurden, unter Wasser. Oh-oh. Sehen Sie sich an, was dann geschah:Wie Sie sehen können, fiel der Preis innerhalb von etwas mehr als 24 Stunden um 120 Dollar. Die Stimmung und die Dynamik wurden zerstört, und einfach so hatten die Goldbullionbanken wieder das Sagen. Ein weiteres denkwürdiges Ereignis war die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten am 8. November 2016. Daran erinnern Sie sich wahrscheinlich. Der plötzliche Schock über Trumps Sieg ließ den Goldpreis zunächst stark ansteigen. Mit Beginn der Londoner Börsensitzung fiel der Preis jedoch schnell wieder zurück, und der Gesamtrückgang belief sich erneut auf etwa 120 Dollar, diesmal in einem Zeitraum von etwa 72 Stunden.Wie gesagt, es gab im Laufe der Jahre zahllose andere Ereignisse dieser Art, aber lassen Sie uns zum Kern dieses Beitrags kommen und eine Erklärung für das geben, was Sie vor ein paar Tagen gesehen haben. Am Donnerstag, dem 30. November, beendete der Goldpreis zum ersten Mal in der Geschichte einen Monat über der Marke von 2.000 Dollar. Am Freitag, dem 1. Dezember, schloss der Goldpreis dann mit einem neuen Tages- und Wochenhoch. Dass der Preis endlich aus einer dreijährigen Handelsspanne ausbrach, war eine so extrem positive Entwicklung, dass sogar die Mainstream-Finanzmedien gezwungen waren, davon Notiz zu nehmen.Aber - und das ist sehr wichtig - genau wie im September 2011 bedeuteten die neuen Allzeithochs, dass jede einzelne Short-Position einer Bullionbank, die jemals aufgebaut wurde, nun unter Wasser war. Daher sollte es nicht überraschen, dass der Preis in weniger als 24 Stunden erneut um etwa 120 Dollar gefallen ist.Schauen wir uns das Ganze etwas genauer an, damit Sie sehen können, wie die Banken das geschafft haben. Zunächst ist zu beachten, dass der Preisanstieg am Sonntagabend nicht bei der Wiedereröffnung der GLOBEX um 5:00 Uhr CST (siehe nachstehender Chart) erfolgte. Stattdessen blieb der Goldpreis in den ersten 15 Minuten oder so unverändert. Der Anstieg begann um 5:15 Uhr CDT, und die gesamte 50-Dollar-Rally vollzog sich innerhalb von etwa 12 Minuten.Beachten Sie als Nächstes die Volumenbalken zu Beginn der Rally und in den zwei Stunden danach. 3.000 Kontrakte alle zwei Minuten mögen viel erscheinen, aber das ist während der regulären Handelszeiten an der COMEX tagsüber ständig der Fall. Und beachten Sie, wie das Volumen abnahm, als der Preis in den nächsten Stunden langsam abgebaut wurde. Nicht einmal die "Asien-Eröffnung" um 19:00 Uhr CST konnte den Preis und das Volumen wieder nach oben treiben. Was ist hier also passiert? Für mich ist das ganz klar.Nachdem sie das ganze Wochenende Zeit hatten, ihre Strategien zu entwickeln, haben die Handelsschalter der Edelmetallbanken am Sonntagabend für ein paar Minuten ihre allgegenwärtigen Angebote zurückgezogen. Einige haben sich vielleicht sogar kurzzeitig auf das Angebot gesetzt. Der Preis schoss in die Höhe und fing sich ein paar Luftlöcher ein, in denen es keine Angebote gab, da sich der Preis in einem unbekannten Bereich neuer Allzeithochs befand. Weniger als 15 Minuten später und noch nicht einmal eine Stunde nach Beginn der neuen Woche war der Preis um fast 60 Dollar gestiegen.