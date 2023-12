WGC: Abflüsse der weltweiten Gold-ETF im November 2023 weiter verlangsamt

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte gestern die neusten Daten zu den physischen Goldbeständen der börsennotierten Fonds (ETF) weltweit. Diesen Zahlen zufolge verringerten sich die Bestände im November 2023 erneut – allerdings deutlich weniger als in den Vormonaten. Es ergab sich ein Nettorückgang um 9,4 Tonnen im Wert von 0,9 Milliarden USD auf nunmehr 3.235,9 Tonnen. Im Oktober war ein Rückgang um 36,6 Tonnen verzeichnet worden.Die in Nordamerika gemeldeten Fonds meldeten im November Zuflüsse in Höhe von 10,4 Tonnen im Wert von etwa 0,7 Milliarden USD. Die europäischen Fonds hatten indes Abflüsse von 20,1 Tonnen im Wert von 1,6 Milliarden USD zu vermelden.Die asiatischen Fonds verzeichneten Zuflüsse von 0,6 Tonnen im Wert von 47 Millionen USD, während die Fonds sonstiger Regionen eine leichte Abnahme von 0,3 Tonnen im Wert von 21 Millionen USD verzeichneten.© Redaktion GoldSeiten.de