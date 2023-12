Don Hansen erwartet Zusammenbruch des US-Dollars

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit dem Privatinvestor Don Hansen über die aktuelle Verschuldung der USA sowie den Zustand des US-Dollars.Er betont im Interview die Bedeutung der US-Schuldenquote im Verhältnis zum BIP. Im Jahr 1945 habe das Verhältnis aufgrund der hohen Ausgaben für den Zweiten Weltkrieg bei 111 Prozent gelegen. Bis 1965 sei es jedoch auf nur noch 43 Prozent gesunken. Dies sei dank eines ausgeglichenen Haushalts und eines guten Wirtschaftswachstums geschehen. Von 1965 bis 1985 sei das Verhältnis relativ stabil geblieben, aber von 1985 bis 2005 dramatisch angestiegen: "Die Verschuldung stieg zwischen 1985 und 2005 um 9,3 Prozent, das BIP jedoch nur um 6,1 Prozent", so Hansen. "Es ist also offensichtlich, dass die Schulden im Verhältnis zum BIP gestiegen sind, und im Jahr 2005 lag das Verhältnis bei 61. Das bedeutet einen Anstieg um 50 Prozent in 20 Jahren."Bis zum Jahr 2025 rechnet Hansen mit einem Anstieg des Verhältnisses auf 150, wobei die Verschuldung jährlich um 9,5 Prozent und das BIP nur um 3 Prozent zunimmt. Seiner Ansicht nach ist dieser exponentielle Anstieg auf den Verlust des Kapitalismus zurückzuführen, der drei Elemente benötigt, um richtig zu funktionieren: gesundes Geld, einen freien Markt und eine begrenzte Regierung.Hansen zufolge ist das gesunde Geld 1971 verloren gegangen, während der freie Markt verloren ging, als die US-Regierung begann, immer stärker zu intervenieren. Entsprechend glaubt er, dass ein Zusammenbruch der Währung unvermeidlich ist, und ist der Meinung, dass Sachwerte wie Gold und Silber der Schlüssel für Anleger sind, sich zu schützen.© Redaktion GoldSeiten.de