Palladium- Kommt jetzt die Verkaufspanik?

Der Abwärtstrend bei Palladium setzte sich in den Wochen nach dem Bruch der Unterstützung bei 1.192 und 1.138 USD dynamisch fort und erreichte Mitte November das Kursziel bei 960 USD. Ausgehend von einem Tief bei 946 USD startete eine Erholung, die allerdings an der Hürde bei 1.083 USD gestoppt wurde. Seither bricht der Palladiumkurs wieder an das Jahrestief ein und kann sich aktuell mit Mühe über der 946-USD-Marke und dem Abwärtsziel bei 920 USD behaupten.Zwei Erkenntnisse bringt der Kursverlauf der letzten Tage mit sich: Ein Anstieg über 1.083 USD würde ein starkes Kaufsignal generieren und den Kurs bis 1.192 und später ggf. sogar bis 1.287 USD klettern lassen.Andererseits müssen die Bullen deutlich aktiver werden, um zu verhindern, dass der Abwärtstrend mit einem Bruch der 920-USD-Marke weiter beschleunigt wird. Denn es besteht gerade jetzt das Risiko, dass unter dem Support weitere Panikverkäufe zum Bruch der Zielmarke bei 875 USD und der Unterstützung bei 837 USD führen. Die nächsten Ziele lägen dann erst bei 740 und 670 USD. Noch haben die Käufer allerdings die Chance, ausgehend von 920 und 875 USD eine weitere Erholung zu starten.Um dem Abwärtsszenario aus dem Weg zu gehen, wäre ein Anstieg über die beiden Abwärtstrendlinien auf Höhe von 1.020 und 1.050 USD ein erster wichtiger Schritt. Zugleich wäre damit auch die Verkaufswelle seit dem 27. November neutralisiert. Doch selbst dann könnte der skizzierte Einbruch noch folgen. Alles steht und fällt derzeit also mit einem Ausbruch über 1.083 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)