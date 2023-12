Finaler Widerstand für Gold & Silber

Nach einem Mini-Breakout am Montag, der auf ein neues monatliches und wöchentliches Allzeithoch folgte, hat Gold wieder nachgegeben. Es hatte den monatlichen Widerstand bei 2.000 Dollar und den wöchentlichen Widerstand bei 2.030 Dollar überwunden, bevor es intraday auf über 2.100 Dollar anstieg. Der Goldpreis hat sich im Bereich der 2.000-Dollar-Marke eingependelt, wo er eine starke Unterstützung um die 2.000-Dollar-Marke findet. Obwohl Gold auf dem Tageschart noch nicht ausgebrochen ist, ist der Ausbruch auf Monats- und Wochenbasis bedeutender und deutet darauf hin, dass ein Ausbruch auf Tagesbasis folgen wird.SentimenTrader.com hat einen Chart veröffentlicht, das uns Aufschluss über den Zeitpunkt des Ausbruchs geben kann. In diesem Chart sind die Punkte dargestellt, an denen Gold ein neues 52-Wochen-Hoch erreichte, dann aber um 2% oder mehr nachgab. Zu diesen Punkten gehören mehrere Punkte von 2001 bis 2003, die Zwischenhochs von 2006 und 2007, ein Hoch vor COVID und eines Anfang 2022.Die Jahre 2001, 2002 und 2003 eignen sich am besten für einen Vergleich, da sie zu Beginn eines neuen säkularen Bullenmarktes lagen und der Goldpreis weit weniger überkauft war als in den Jahren 2006 und 2007. Diese vier Punkte erreichten ihren Tiefpunkt am oder um den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt ein oder zwei Monate nach der Umkehrung. Gold hat Unterstützung bei 1.985 bis 2.000 Dollar, und sein 200-tägiger gleitender Durchschnitt bei 1.960 Dollar dürfte im Januar 2024 1.985 Dollar erreichen. Beachten Sie auch die letzte Widerstandslinie bei 2.100 Dollar.Es ist leicht zu erkennen, warum 2.100 Dollar das letzte Gefecht für die Goldbären ist. Warum 26 Dollar das letzte Gefecht für Silber ist, ist etwas differenzierter. Die 26-Dollar-Marke ist ein wichtiger historischer Drehpunkt (erste Erholung nach dem Crash von 1980, wichtige Unterstützung nach dem Höchststand von 2011 und Widerstand in den letzten zwei Jahren) und markiert das 50%-Retracement der Bewegung von den Allzeithochs zu den Tiefs der frühen 1990er Jahre. Ein klarer Durchbruch von 26 Dollar führt zu einem gemessenen Aufwärtsziel von 33 Dollar bis 34 Dollar, und es gibt sehr wenig Widerstand bei 50 Dollar.Gold hat bereits ein neues monatliches und wöchentliches Allzeithoch erreicht, aber es gibt kein Zurück mehr, sobald der Markt die 2.100-Dollar-Marke überschritten hat. Und dieser Ausbruch wird dazu führen, dass Silber die 26-Dollar-Marke überschreitet. Dies sind die letzten Widerstandsniveaus vor einem ausgewachsenen, rasenden Bullenmarkt bei Edelmetallen. Positionieren Sie sich während dieser Schwächephase, denn die Aktienkurse könnten bis zum nächsten Frühjahr noch viel höher steigen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 8. Dezember 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.