Kerry Stevenson über Gold, Uran, Lithium

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Kerry Stevenson über die aktuelle Stimmung unter den australischen Rohstoffunternehmen und den Investoren sowie über aktuelle Anlagechancen.Die Moderatorin von Making Money Matter erklärt im Interview, dass sie Gold für eine wichtige Portfoliokomponente hält, vor allem in der heutigen turbulenten Zeit. Neben Goldaktien sei sie auch in physischem Gold und Silber investiert: "Für mich geht es vor allem um Diversifizierung. Denn ich bin der Meinung, wenn weiterhin Geld gedruckt wird, als gäbe es kein Morgen, sollte man sich unbedingt mit Sachwerten beschäftigen."Stevenson, die auch die Australian Gold Conference leitet, verfolgt ebenso Märkte wie Uran und Lithium, die im Zuge der Energiewende weiter an Zugkraft gewinnen: "Wir brauchen immer mehr Energie für die Energiewende, ganz gleich, wie man es betrachtet. Diese Energiewende, diese kohlenstofffreie Welt, in der wir leben sollen – Uran ist meiner Meinung nach ein Rohstoff, mit dem man sich wirklich beschäftigen sollte."Der Lithiummarkt könne verwirrend sein, sie ermutigt die Anleger daher, hoffnungsvoll, aber skeptisch zu sein. Wie bei anderen Sektoren auch, konzentriere sie sich hier zuerst auf das Management und dann auf das Projekt und die Gerichtsbarkeit.Insgesamt bleibe Gold aber ihre erste Wahl: "Ich werde immer wieder auf Gold zurückgreifen, denn für mich ist Gold Geld und alles andere ist Kredit. Als Anlegerin würde ich sagen, dass physisches Gold Ihr Freund ist – das ist es, was Ihre Kaufkraft schützt."© Redaktion GoldSeiten.de