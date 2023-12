Gold - Hat man den Bogen überspannt?

Der steile, aber kurze Ausbruch über das Allzeithoch des Goldpreises und der anschließende massive Kurseinbruch markieren aktuell einen Wendepunkt im Goldchart. Denn mit dem Abverkauf wurde auch die Aufwärtstrendphase der letzten Wochen gestoppt und zudem auch bereits die kurzfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten. Aktuell versuchen die Käufer einen kleinen Doppelboden bei 1.994 USD zu verteidigen. Die Chancen dafür stehen allerdings nicht gut.Der Verkaufsdruck dauert an und könnte den Goldpreis jetzt auch unter 1.994 USD bis 1.970 und 1.959 USD fallen lassen. An dieser Stelle bestünde für die Bullen wieder die Chance auf eine Trendwende. Damit könnten auch weitere Abgaben bis 1.931 und 1.920 USD verhindert werden.Sollte Gold jetzt über 2.020 USD ansteigen, wäre dies das direkte Signal für eine Erholung, die durchaus wieder bis 2.039 und 2.076 USD gehen kann. Von einem neuen Aufwärtstrend wäre allerdings erst über dieser Hürde zu sprechen. Wahrscheinlicher ist aktuell, dass ausgehend von 2.039 USD ein weiterer Kursrückgang zum aktuellen Tief folgt und dort ein weiterer mehrwöchiger Bodenbildungsprozeß einsetzt, der in einen neuen Aufwärtstrend münden kann.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)