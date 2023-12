Kitco-Umfrage: Analysten werden bearisch, Kleinanleger bleiben bullisch

Der Goldpreis gab einen Großteil seiner jüngsten Zuwächse in der ersten vollen Dezemberhandelswoche wieder ab. Nachdem das Edelmetall am vergangenen Freitag erstmals in einem Monat über der Marke von 2.000 Dollar geschlossen hatte und den asiatischen Handel am Montag mit einem neuen Allzeithoch von 2.150 Dollar je Unze eröffnete, tendierte es in den folgenden Tagen stetig abwärts und hielt sich am Freitagnachmittag an der Unterstützung um die Marke von 2.000 Dollar fest. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 15 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren nur drei (20%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Acht (53%) erwarten einen Preisrückgang, während vier (27%) eher neutral eingestellt waren.Außerdem gaben 729 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 428 (59%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 167 (23%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 134 (18%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de