Goldpreis sinkt unter 2.000 $

Die Goldpreise sind am Montag im asiatischen Handel unter wichtige Niveaus gefallen, nachdem starke Arbeitsmarktdaten Trader dazu veranlasst haben, ihre Wetten auf eine frühere Senkung der Zinssätze durch die Federal Reserve im Jahr 2024 zu überdenken. Dies berichtet Investing.com Der Spotpreis fiel unter die Marke von 2.000 $ pro Unze, nachdem er in der vergangenen Woche Rekordhöhen erreicht hatte. Ein starker Dollar und Anzeichen von Stärke in der US-Wirtschaft waren die hauptsächlichen Belastungsfaktoren, während die Risikobereitschaft stieg.Bei der Fed-Sitzung Ende in dieser Woche wird erwartet, dass die Zentralbank die Zinsen unverändert lässt. Die Aussichten für eine Lockerung der Geldpolitik im Jahr 2024 durch die Fed werden aber genau beobachtet. Denn die jüngsten Daten würden zeigen, dass der US-Arbeitsmarkt gut laufe. Die am Freitag veröffentlichten Beschäftigungsdaten führten zu einer deutlichen Zurücknahme der Erwartungen an eine Zinssenkung im März 2024 und zu starken Verlusten bei Gold.Zudem erhöhte sich die Risikobereitschaft, da die Ergebnisse eine "sanfte Landung" der US-Wirtschaft signalisierten. Die Goldpreise fielen, während die Aktienmärkte stiegen.© Redaktion GoldSeiten.de