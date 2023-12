US Dollar ist dem Untergang geweiht  David Morgan

Greg Hunter sprach für USAWatchdog.com kürzlich mit David Morgan über dessen aktuelle Einschätzungen zur Wirtschafts- und Finanzlage der USA.Der Wirtschaftsanalyst und Finanzjournalist sagte Ende 2022 voraus, dass die Federal Reserve die Zinsen auf keinen Fall senken würde. Er hat Recht behalten. Jetzt bekräftigt Morgan diese Vorhersage noch einmal. Ein wichtiger Grund dafür, dass die Fed die Zinsen nicht senken wird, sei die Nachricht, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die Verwendung des US-Dollars als Zahlungsmittel im Ölhandel einschränken oder bei einigen Ölgeschäften mit anderen BRICS-Ländern ganz auf ihn verzichten werden."Die USA haben ihren Platz an der Sonne verloren. Der US-Dollar ist nicht nur längerfristig im Niedergang begriffen, sondern genießt auch weltweit immer weniger Vertrauen. Wenn die Dinge sich neu ordnen, ist die Schlagkraft des US-Dollars nicht mehr vorhanden. Ich fürchte, das ist der Trend, der sich dadurch abzeichnet, dass die VAE sagen, wir wollen nicht in US-Dollar für Öl bezahlen. . . Das ist enorm," so Morgan.Eine geringere Nachfrage nach Dollars bedeutet, dass es schwieriger sein wird, die riesigen Schulden, die die USA haben, zu günstigen Zinssätzen zu tilgen: "Die Zinssätze werden steigen müssen, damit mehr Leute unsere Schulden kaufen. Wenn die Welt in Dollar lebt und sie den Dollar nicht mehr benutzen wollen, bedeutet das, dass der Dollar dem Untergang geweiht ist."Entsprechend habe ein Run auf Gold hat begonnen. Morgan sieht einen neuen Boden für Gold bei 2.000 $ pro Unze und glaubt, dass Gold bis Ende 2024 auf 2.500 $ steigen wird und sogar noch höher, wenn die Dinge für den US-Dollar wirklich schief laufen. Morgan ist zudem der Meinung, dass Silber Gold nach oben folgen wird und nicht wie sonst an der Spitze steht. Silber könnte dem Experten zufolge bis Ende 2024 auf 50 $ pro Unze steigen, wenn die Dinge für den US-Dollar wirklich hässlich werden.© Redaktion GoldSeiten.deHinweis: David Morgans Newsletter "Der Morgan Report" kann in deutscher Sprache unter www.morgan-report.de abonniert werden.