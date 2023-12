Leerverkäufe auf die FTD-Art

In der letzten Woche schloss der Dow Jones (siehe BEV-Chart unten) um 0,01% BEV-Punkte bzw. 2,37 Dollar über dem Schlusskurs der Vorwoche. Das ist kein großer Anstieg, aber es war auch kein Rückgang. Wir sind also nur 1,50% BEV-Punkte vom letzten Allzeithoch des Dow Jones entfernt, d.h. nur 551,78 Dollar trennen den Schlusskurs dieser Woche vom letzten Allzeithoch des Dow Jones vom 04. Januar 2022.Die Bullen sollten in den kommenden Wochen oder Monaten das Zeug dazu haben, diese Lücke im Dow Jones zu schließen. Sollte ihnen das nicht gelingen, wäre das ein wichtiger Indikator dafür, dass wir uns an einem bedeutenden Markthoch befinden und es in der ersten Hälfte des Jahres 2024 nur noch abwärts gehen kann.Ein Blick auf den Dow Jones in den Tagesbalken unten zeigt, dass der Dow Jones in der letzten Woche nicht viel für die Bullen getan hat; er konnte nicht an die fulminanten Anstiege der vorletzten Woche anknüpfen.Wie bereits letzte Woche erwähnt, erreichte der Dow Jones ein neues 52-Wochen-Hoch, was den meisten an der NYSE gehandelten Titeln (2.922) nicht gelungen ist, wie die nachstehende Tabelle zeigt. Was ist davon zu halten? Im Oktober wurde die NYSE von 52-Wochen-Tiefs dominiert. Am 23. Oktober erreichten 454 der 2971 an der NYSE gehandelten Titel ein 52-Wochen-Tief, d. h. 15,3% aller an diesem Tag gehandelten Titel schlossen mit einem neuen 52-Wochen-Tief. Dies war ein Tiefpunkt, und der Markt ist seitdem gestiegen, wie oben zu sehen ist.Wenn der Dow Jones als Nächstes einen deutlichen Rückgang erlebt, ohne zuvor ein neues Allzeithoch in den letzten zwei Jahren erreicht zu haben, wäre dies die Art von Markt, in der dies geschehen könnte. Und dann könnte der Dow Jones ein neues Allzeithoch erreichen. Die Frage ist, was danach passieren würde.In der nachstehenden Tabelle sind die BEV-Werte für die wichtigsten von mir beobachteten Marktindices aufgeführt; das Fehlen neuer Allzeithochs (BEV-Nullen / 0,00%) wird für die Bullen immer peinlicher. Am Montag verzeichnete der NASDAQ Insurance Index (Nr. 1) ein BEV von -0,15%. Damit lag er tief in der Gewinnzone, nur ein winziges Stückchen, nur 0,15% von einem neuen Allzeithoch entfernt. Wo wird er also am Freitag schließen? Mit einem BEV von -1,18%. Was für ein Flirt dieser und einige der anderen besser abschneidenden Indizes, wie der Dow Jones (Nr. 2), Ende 2023 sind. Diese Indices sollten mit einem neuen Allzeithoch punkten, aber sie tun es nicht.